Eine Portion vom Spanferkel wollte zuerst verdient sein. Beim Sportlerfest des SC Maria Lanzendorf versuchten am vergangenen Samstag vier Teams, den Sieg im Kleinfeld-Fußballturnier davon zu tragen. Als technisch selbst mit dem deutlich größeren Ball beschlagen und mit den treffsichersten Schützen ausgerüstet präsentierte sich die Mannschaft der Tennis-Spieler.

Schon im Halbfinal ließen die Racket-Künstler dem aus Eltern von Nachwuchs-Kickern bestehenden Gegner keine Chance und zogen mit 4:1 in das Finale ein. Dort wartete eine Auswahl der Feuerwehr, die sich trotz des vormittäglichen Einsatzes (vgl. Artikel "Drei Schwerverletzte nach Frontal-Crash") nach einer 3:0-Führung mit 3:2 knapp gegen das aus einer Gemeinderätin, unterschiedlich "gefärbten" Gemeinderäten und Gemeindeangestellten gebildete Team durchsetzen konnte. Der Blaulicht-Truppe fehlten im Endspiel dann aber etwas die Kräfte und so setzten sich die Tennis-Cracks mit 4:0 locker durch. Im kleinen Final behielt die Gemeinde-Mannschaft – ganz zur Freude des sämtliche Spiele live am Mikrophon kommentierenden Bürgermeisters Peter Wolf – mit 3:2 die Oberhand.

Nach dem sportlichen Einsatz war dann für Verpflegung in fester und flüssiger Form gesorgt und eine Tombola sowie ein Schätzspiel sorgten dafür, dass sich neben den Tennis-Spielern an diesem Abend noch weitere Personen als Gewinnerinnen und Gewinner fühlen durften.