Drei Neuzugänge im Ensemble der Theaterwerkstatt Schwechat

Mit Barbara Billinger, Leila Ensfelner und Patrick Berger werden am kommenden Freitag drei Neuzugänge auf der Bühne stehen. Sie ergänzen das Ensemble der Theaterwerkstatt Schwechat um Obmann Christoph Schmelzinger, das heuer mit „Der Club der verschwiegenen Tratschweiber“ im Theater Forum gastiert. „Leila und Barbara sind über unsere Regieassistentin Angela Hofbauer zu uns gekommen“, erzählt Schmelzinger im NÖN-Gespräch über das Duo aus Schwechat beziehungsweise Fischamend. Der Wiener Patrick Berger stieß ebenfalls durch Kontakte zum Ensemble.

Das neue Stück „Der Club der verschwiegenen Tratschweiber“ ist fast als Eigenproduktion zu interpretieren, denn Regisseur Marius Schiener hat es quasi komplett neu verfasst. „Die Grundlage zu der Komödie hat den Titel ‚Die Logenbrüder‘, die im 19. Jahrhundert spielt. Ich habe es in den 1970er-Jahren angesiedelt und alle Hauptrollen werden von Frauen gespielt“, erzählt Schiener. Warum gerade die 70er-Jahre? „Weil hier noch Frauen ihr Männer um Erlaubnis fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. In unserem Stück haben aber die Frauen die Hosen an“, ergänzt er. Im Zentrum der Handlung steht „Strohwitwe“ Martina Werner, eine Notlüge, die Schwiegermutter und natürlich ein Tratschweiber-Geheimbund sowie jede Menge Turbulenzen.

Gespielt wird heuer erstmals an acht Spieltagen. Neben der Premiere am kommenden Freitag, 21. Oktober um 20 Uhr, auch noch am 22., 25., 27. und 28. Oktober sowie am 1. und 2. November, jeweils um 20 Uhr sowie am 30. Oktober um 17 Uhr. Nähere Infos gibt es unter: www.forumschwechat.at

