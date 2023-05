Extrarunde für Kult-Komödie „Muttertag“ in Schwechat

„Wir haben schon geglaubt, dass es gut gehen wird. 'Muttertag' ist ja bekanntlich Kult“, hält Intendantin Manuela Seidl im NÖN-Gespräch fest. Dass die schwarze Komödie von Alfred Dorfer und Roland Düringer allerdings so einschlagen wird, damit hat das Team des Theater Forum Schwechat dann doch nicht gerechnet. „Dass es so boomt und so viele neue Leute erstmals zu uns ins Theater bringt, das ist schon sehr cool“, jubelt Seidl. Denn dadurch gewinne die Schwechater Kultureinrichtung schlicht mehr Bekanntheit.

Alle zehn von vornherein geplanten Vorstellungen waren ausverkauft, oder laut der Intendantin gar „überbucht“. Zumeist hätte man also deutlich mehr als die 144 zur Verfügung stehenden Karten verkaufen können. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, am 5. Juni um 20 Uhr eine Zusatzvorstellung anzubieten. Mehr als die Hälfte der Karten sind auch hier schon wieder weg. Infos unter www.forumschwechat.at

Theaterpremiere „Muttertag“ und die Schwechater Herzerlschieber

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.