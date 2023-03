Frauenschicksale im Schatten Adolf Hitlers

Ganz bewusst präsentierte das Theater Forum Schwechat am Mittwoch, den 8. März und Internationalen Frauentag die Premiere von Isa Hochgerners Drama „Paulas Kampf“. Im Mittelpunkt des Stückes stehen zwei Frauen, die in der Ära des Nationalsozialismus praktisch ihre Identität verloren haben.

Da ist einmal Paula, die Schwester Adolf Hitlers, die auf Befehl ihres Bruders ab 1936 „inkognito“ als Frau Wolf leben musste. Und da ist andererseits Aloisia Veit, die Großcousine Adolf Hitlers, die wegen „schizophrener Geistesstörung, mit Ratlosigkeit und Depression, Zerfahrenheit, Sinnestäuschungen und Wahnideen“ 1940 in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz in der Gaskammer ermordet wurde.

Und dann kommt da noch Dr. Erwin Jekelius ins Spiel. Er ist der ärztliche Leiter der berüchtigten „Jugendfürsorgeanstalt Am Spiegelgrund“, der entschied, welche Patienten als „Euthanasiefall“ vergast werden sollten. Eine von ihnen war Aloisia Veit. Unabhängig davon wollte sich Paula mit ihm verloben. Doch der Führer entschied anders über das Leben seiner Schwester und schickte Jekelius an die Front.

In Hochgerners Stück kommt es zu einem fiktiven Treffen von Paula, Aloisia und Erwin Jekelius. Paula (Manuela Seidl) schreibt fünf Jahre nach Kriegsende ihre Jugenderinnerungen und will darin das „falsche Bild“ ihres Bruders korrigieren. Dabei erscheint ihr in Traumsequenzen Großcousine Aloisia (Iris Maria Stromberger) und diese konfrontiert sie mit der Lebensverachtung des NS-Regimes und Aloisias Tötung. Jekelius (Felix Krasser) entpuppt sich als berechnender Karrierist, der über Paula einen Aufstieg im NS-Regime erhofft. Paula selbst erkennt in dem Stück, dass sie nicht mehr als ein Werkzeug war. Ab 1956 firmierte sie übrigens wieder als Paula Hitler.

„Paulas Kampf“ ist keine leichte Kost. Auf der mit wenigen Bausteinen ausgestatteten Bühne überzeugen die Darsteller - dazu gehört auch Benita Martins in wechselnden Rollen als Halluzination von Aloisia oder russischer Offizier - mit Empathie und Dramatik ohne dabei zu übertreiben. Die musikalische Untermalung und sparsame Videoprojektionen tragen zur Spannung des Historiendramas bei.

„Paulas Kampf“ steht noch bis 22. März auf dem Programm des Theater Forums Schwechat.

