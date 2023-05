Schwechat: Kult-Kabarettist steht bei „Muttertag“ auf der Bühne

Es ist ein Versuch, der wohl auch voll einschlagen wird: Mit „Muttertag“ steht ab Samstag, 6. Mai, ein österreichisches Kult-Stück auf dem Programm, die Premiere und der Nachmittagstermin am 14. Mai sind bereits ausverkauft. Die Eigenproduktion des Theater Forums setzt im Ensemble auch erstmals auf bekanntere Gesichter. So spielen bis 24. Mai neben Intendantin Manuela Seidl auch TV-Moderatorin Adriana Zartl, „XXXLutz“-Werbepapa Hubert Wolf und Kabarettist Olivier Lendl mit.

Das bekannteste Ensemblemitglied ist aber Reinhard Nowak – nicht nur, dass der 59-Jährige seit Jahren als Kabarettist erfolgreich ist, war er einer der Hauptprotagonisten im Kabarettstück der Gruppe „Schlabarett“ und spielte auch im anschließenden Kult-Film mit. Dort bekleidete er allen voran die Rolle des Edwin Neugebauer, die er auch im Forum übernehmen wird. „Damals war ich 28 oder 29 Jahre alt, heute bin ich 59 und daher jetzt im Alter von Edwin“, erklärt Nowak schmunzelnd.

Erinnerungen bei Proben aufgekeimt

Mit seinen Solo-Programmen stand der Wiener schon des Öfteren in Schwechat auf der Bühne, auf die Eigenproduktion „Muttertag“ wurde er durch Schlabarettkollegin Eva Billisich aufmerksam. „Sie spielt ja selbst nicht mehr, hat mir aber den Kontakt zu Regisseur Andy Hallwaxx weitergegeben“, erzählt Nowak. Lange überlegt hat er nach einem ersten Gespräch mit Hallwaxx nicht – „ich habe mir nur gedacht: Warum nicht“, spricht Nowak von einer „Bauch-Entscheidung“. Zumal er 30 Jahre nach dem Film erstmals bei einer „Muttertag“-Produktion mitspielt. Ein Revival vor „zehn oder 15 Jahren“ kam nicht zustande.

Den Text habe er natürlich neu lernen müssen, doch „an die Emotionen erinnerte ich mich schon bei den Leseproben wieder“, sagt der 59-Jährige. Allerdings gibt es auch Szenen, die ihm völlig entfallen sind - zum Beispiel jene mit dem Eisbären. „Die habe ich damals zwar auf der Bühne gespielt, im Film war es aber Herwig Seeböck“, erinnert sich Nowak. Generell sind im Zuge der Proben jedoch immer wieder Erinnerungen aufgestiegen. Mit „Muttertag“ verbindet Nowak viel Positives, allen voran war es sein Einstieg ins Filmgeschäft. „Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich bei unserem damaligen Drehort am Schöpfwerk vorbeikomme“, sagt er.

„Essentieller Teil meiner Karriere“

Allerdings sollte der 59-Jährige in Film und Fernsehen erst durch den „Kaisermühlen Blues“ so richtig Fuß fassen. „Nach 'Muttertag' habe ich ein Jahr lange keine Angebote bekommen“, erzählt er. Den heutigen Kult-Faktor erreichte die Komödie später, für Nowak war und ist sie aber ein „essentieller Teil meiner Karriere". Dem Start in Schwechat fiebert das Ensemble jedenfalls bereits entgegen. Wobei der Original-Mime laut eigener Aussage nicht wahnsinnig nervös ist.

Besonders gespannt ist Nowak jedoch auf die Publikumsreaktionen. „Es soll ja keine Kopie werden. Aber eine Souffleuse werden wir keine brauchen – wenn jemand einen Hänger hat, kennt das Publikum sicher den Text“, lacht er. Diese unmittelbare Reaktion sei auch das, was Theater ausmache - „das ist schon etwas Besonderes“, weiß der Kult-Kabarettist.

Die Spieltermine:

Premiere: 6. Mai (ausverkauft)

Weitere Termine: 9., 10., 11., 16., 17., 20., 23. und 24. Mai jeweils um 20 Uhr

Nachmittagsvorstellung: 14. Mai (ausverkauft)

Kartenpreise: 22 Euro/ 17,60 Euro (ermäßigt)

Weitere Infos: www.forumschwechat.at

