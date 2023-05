„Muttertag“ und die Schwechater Herzerlschieber

„Muttertag“ ist eben „Muttertag“ - das mag nach einer banalen Erklärung klingen, doch in manchen Fällen ist die Antwort eben einfach. So wie im Fall des Kult-Stücks von Alfred Dorfer und Roland Düringer, das später durch den 1993 veröffentlichten Film den bis heute gültigen Status erreicht hat. Als würdiger Nachfolger entpuppt sich auch die „Muttertag“-Version von Regisseur Andy Hallwaxx, die am 6. Mai die Premiere feierte. Eine Kopie ist es zwar nicht, aber naturgemäß nah am Original.

So darf die legendäre Supermarkt-Szene („I schau nur“ ebenso wenig fehlen, wie Mischas Oralsex-Mutprobe in Zeitlupe vor der Kirche oder natürlich der Opa Neugebauer-Kultsatz „Ich hab mi ned aufn Willi gsetzt“. In Zwischenszenen werden Muttertagsgedichte der Charaktere eingestreut, wobei die Schwechater Herzerlschieber (gespielt von Hubert Wolf und Olivier Lendl) für besonders laute Lacher sorgten. Generell trägt das bestens aufgelegte Ensemble das Kult-Stück in Schwechat in würdige Kabarettsphären.

„Muttertag“ garantiert Witz und Nostalgie

Mit Reinhard Nowak steht bekanntlich ein Mitglieder der Originalbesetzung auf der Forum-Bühne. Der heute 59-Jährige spielt „seine“ Charaktere - also jene wie Edwin Neugebauer, die er schon Anfang der 1990er-Jahre gemimt hatte. Und der Kabarettist mit mittlerweile eigenem Kultfaktor schlüpft auch drei Jahrzehnte in die verschiedensten Rollen, als hätte er nie etwas anderes getan. Sie sind ihm eben auf den Leib geschneidert. Dazu überzeugen Adriana Zartl, Forum-Intendantin Manuela Seidl, Hubert Wolf und Olivier Lendl auf ganzer Linie.

Zartl spielt die Rollen von Eva Billisch, Seidl jene von Andrea Händler, Wolf mimt die Charaktere von Roland Düringer und Lendl jene von Alfred Dorfer. Dass allesamt Profis sind, ist ab der ersten Minute klar. Lautes Gelächter aus dem Publikum inklusive. Das Stück garantiert Witz - wenn auch aus den 1990er-Jahren -, bestes Unterhaltungstheater und Nostalgie. Nicht zuletzt auch deshalb, da das Stück in der Originalzeit angesetzt ist. Fans von „Muttertag“ kommen jedenfalls voll auf ihre Kosten. Gespielt wird die Eigenproduktion im Theater Forum Schwechat noch bis 24. Mai.

Die Termine:

Dienstag, 9. Mai, 20 Uhr - nur noch Restkarten verfügbar

Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr - nur noch Restkarten verfügbar

Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr

Dienstag, 16. Mai, 20 Uhr - nur noch Restkarten verfügbar

Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr - nur noch Restkarten verfügbar

Samstag, 20 Mai, 20 Uhr - nur noch Restkarten verfügbar

Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr

Mittwoch, 24. Mai, 20 Uhr

Nähere Infos auf www.forumschwechat.at

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.