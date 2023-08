Dank Billa: „Jolly Jumper“ verstärkt Gramater Therapiezentrum

Er ist vier Jahre alt, hat ein besonders ruhiges Gemüt und hört auf den Namen „Jolly Jumper“ - das ist der tierische Neuzugang im Team des Therapiezentrums „Kinder Stärken“. Gründerin Andrea Keglovits-Ackerer nahm sich mehrere Monate Zeit, um in dem jungen Wallach den idealen Kandidaten zu finden. Doch damit es überhaupt dazu kommen konnte, dafür sorgten einige engagierte Billa-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Zwei von ihnen wurden im Vorjahr zufällig auf das Therapiezentrum und den Trägerverein „Pferde Stärken“ aufmerksam und wollten die Arbeit mit schwer kranken Kindern und Jugendlichen unterstützen.

„Der Bedarf ist riesig und die Pferde sind komplett ausgelastet. Es war aber nicht genug Geld da, um weitere Therapiepferde anzuschaffen“, erzählt Billa-Vertriebsmanager Kurt Döring. Kurzerhand entschloss man sich, die dafür notwendigen finanziellen Mittel aufzutreiben. In der Vorweihnachtszeit des Vorjahres organisierten die Billa-Angestellten Punschstände in Ebreichsdorf und Wiener Neustadt. Am Ende kam der beachtliche Betrag von mehr als 9.000 Euro zustande - die Finanzierung von „Jolly Jumper“ damit gesichert.

„Jolly Jumper“ bereits mit ersten Therapieeinheiten

Der 4-jährige Wallach ist bereits in Gramatneusiedl eingezogen und hat auch bereits erste Therapieeinheiten absolviert. „Ich darf mich stellvertretend für die Familien der Kinder und Jugendlichen, die die Pferdetherapie bei uns in Anspruch nehmen, herzlich beim gesamten Billa-Team für den großartigen Einsatz bedanken. Ohne ihren Beitrag wäre die Anschaffung des neuen Pferdes nicht möglich gewesen“, unterstreicht Keglovits-Ackerer.

Gegründet wurde der Verein „Pferde Stärken“ bereits im Jahr 2007. Ursprünglich in Schranawand (Bez. Baden) zu Hause, übersiedelte man fünf Jahre später nach Moosbrunn. Dort blieb der Verein bis zum Jahr 2018, dann ging weiter nach Gramatneusiedl. Dort entstand das multidisziplinäre Therapiezentrum „Kinder Stärken“, in dem tiergestützte Therapie für Kinder und Jugendliche angeboten wird.

„Pferdegestützte Therapie ermöglicht es Kindern, Erlebnisse zu verarbeiten, neue Kraft zu tanken und wieder zurück ins Leben zu finden. Pferde schaffen das, woran Menschen oft scheitern. Sie nehmen einen so an, wie man ist und unterscheiden nicht zwischen gesund und krank“, erklärt die Gründerin. Sie wurde übrigens im vergangene Jahr für ihr Engagement mit dem Liese-Prokop-Preis in der Kategorie „Soziales“ ausgezeichnet.

Infos: https://www.kinderstaerken.com/