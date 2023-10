Ein 15 Meter langer Geburtstagskuchen für Gramater „Kinder Stärken“

Vollbild

Vereins- und Therapizezentrum Gründerin Andrea Keglovits-Ackerer bei einer Vorführung mit Julia Ferlin. Der längste Geburtstagskuchen in Gramatneusiedl. Leon, Sandra, Lea-Marie und Wolfgang sorgte für die Verköstigung der Festgäste. Leon mit Ergotherapeutin Lisa Schwarz. Ergotherapeutin Katharina Huber und Physiotherapeutin Claudia Maranda mit Kind am Pferd. Geschwisterkindreiten mit Monika Schumacher und Pädagogin Jaqueline Pollassek. Julia Ferlin mit Vereinsleiterin Andrea Keglovits-Ackerer. Am Stand mit Früchten und Eis: Julia Thaller. Susann Huber Schaarschmidt und Natascha Amberger aus Schranawand schauten auch vorbei. Chiara, Juliana, Therapeutin Michaela mit Therapie Hund Picco sowie Iris. Clemens, Barbara, Margit und Michael. Thanassi und Sandra aus Mitterndorf. Dog Dance mit Therapiehund Ho Na. Johannes Brandl und Andrea Sefferer sind Fans der Band aus Hollabrunn. Greta, Philip und Hund Fini waren auch unter den Gästen. Die Gruppe "Live und Pur" sorgte für Stimmung. Im Rahmen des Jubiläumsfestes gab es auch eine Vorführung mit den Therapiehunden mit Ergotherapeutin Isabella Marchhart und Hund Dobby. Schenkten Cocktails aus: Christoph, Milo, Vicky, Valerie und Samira. Jonathan am Pferd mit den Therapeutinnen. Leiterin und Vereinsgründerin Andrea Keglovits-Ackerer und Gramatenusiedls Bürgermeister Thomas Schwab. Nina 18 Jahre mit Angelman-Syndrom am Pferd in Begleitung der Therapeutinnen. Raphael am Pferd. Raphael, Lisa (Therapeutin), Laura und Leonie. Therapiepferd Jolly Jumper. Therapiepferd Navajo in Pension verneigt sich vor den Gästen. Viki Jahrl und Larissa Olischerl.

