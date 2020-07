Für die Reise zum Mond hat es nicht ganz gereicht. Nicht wirklich schade drum, weil der Stopp auf "Wolke7" in Maria Lanzendorf war Entschädigung genug: Sonnenuntergang im Westen und Aufgang des fast vollen Mondes im Rücken. Und alles in gemütlicher Atmosphäre, bei Speis und Trank zu moderaten Preisen und leiser Hintergrundmusik.

Ausgebucht und bis auf den letzten Platz gefüllt war die "Wolke7". Dies ganz zur Freude der beiden Initiatoren Andreas Budin und Rene Hlavac. "Wir hatten für den ersten Abend so viele Reservationsanfragen, dass wir unsere Plätze zwei- bis dreimal hätten belegen können", sagt ein höchst zufriedener Budin am Tag danach. "Trotz der vielen Menschen lief alles ruhig ab und die Besucherinnen und Besucher waren tiefenentspannt – so richtiges Urlaubsfeeling halt." Der immer wieder auffrischende Wind auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Blazey wurde nicht als störend, viel eher als von den griechischen Inseln in der Ägäis bekannter Meltemi oder als für Südfrankreich und Spanien typischen Mistral wahrgenommen.

Bevor es aber so weit sein konnte und sich die Besucherinnen und Besucher entspannen konnten, zitterten Budin und Hlavac darum, ob die Lounge und Sunset Bar tatsächlich am 4. Juli den Betrieb aufnehmen kann. „Es war ein Endspurt nötig, denn der Regen in den letzten Tagen hat die Aufbauarbeiten verzögert und behindert“, sagt Hlavac. Deshalb gehörte Budins Dank allen Freunden und Bekannten, die beim Endspurt tatkräftig mitgeholfen haben.

Und dieser Einsatz hat sich gelohnt. Die Besucherinnen und Besucher – darunter auch Bürgermeister Peter Wolf (SP), Vizebürgermeister Christoph Lampert (Grüne) sowie diverse Maria Lanzendorfer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte – zeigten sich allesamt zufrieden. Das Fazit der Gäste war klar: Maria Lanzendorf hat mit der „Wolke 7“ eine wirkliche Attraktion erhalten. Eine Attraktion, die für Feriengefühl quasi vor der Haustüre sorgt. Und bereits am zweiten Abend, am 5. Juli, sorgt auch die Natur für ein Schauspiel. Während im Westen die Sonne langsam untergeht, steigt im Rücken der Besucherinnen und Besucher der Vollmond in den Himmel.

Öffnungszeiten der "Wolke 7": Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr.