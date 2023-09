Passanten retten verletzten Hund aus Fluss in Schwechat

„Ein verletzter Hund in einem Fluss“ lautete die Erstmeldung für die Schwechater Feuerwehr. Umgehend machten sich die Kameraden zum Einsatzort in der Germaniagasse im Bereich der Brücke zur Mühlgasse auf. Der Vierbeiner war in der Zwischenzeit allerdings schon von Passanten aus dem Schwechat-Fluss gezogen worden, am Ufer warteten Retter und Hund auf die Feuerwehr.

Per Korbtrage wurde das verletzte Tier zur Germaniastraße gebracht und dort der überglücklichen Besitzerin übergeben. Sie fuhr dann anschließend mit ihrem vierbeinigen Liebling zum Tierarzt, um die Verletzungen näher untersuchen zu lassen.