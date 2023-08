Helge Payer überraschte Himberger Ortschef mit Rapid-Trikot

Seit 14 Jahren gastiert die Torwartschule des früheren Rapid- und Nationalteamgoalie Helge Payer am Himberger Sportplatz. Junge Torwarttalente im Alter von 6 bis 18 Jahren werden hier erkannt, gefördert und ausgebildet. SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl stattete dem Sommercampteilnehmern einen kurzen Besuch ab. Dabei traf er auf Schirmherr Helge Payer, der für den Ortschef einen kleine Überraschung im Gepäck hatte.

So überreichte der heutige ORF-Fußballexperte dem bekennenden Rapid-Fan Wendl ein Trikot der Hütteldorfer mit der Nummer 24 - diese trug Payer während seiner aktiven Karriere selbst am Rücken. „Wir sind stolz, dass die renommierte Torwartschule Helge Payer in unserer Gemeinde tätig ist und die Kinder und Jugendlichen zum Sport motiviert und fördert“, unterstreicht der Bürgermeister.

Grundsätzlich werden in der Torwartschule das ganze Jahr über Trainings angeboten, doch gerade in den Sommermonaten ist der Andrang groß. „In den letzten zwei Wochen fanden wieder Camps statt, an denen jeweils knapp 60 Nachwuchstalente teilnahmen“, weiß Wendl.

Dabei seien nur „die besten Trainer“ zur Verfügung gestanden. Und dies dürfte sich in der Vergangenheit bereits bezahlt machen, spielen immerhin bereits einige der Talente der Torwartschule in den Kampfmannschaften der deutschen Bundesliga, aber auch in den österreichischen oberen Spielklassen.