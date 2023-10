Oktoberfest-Stimmung am Sportplatz in Klein-Neusiedl

Vollbild

Michael Jelinek, Tristan Brucher, Niklas Flicker und Christoph Nemeth vom ASK betreuten die Schnapsbar. Laura Hertlein und Dina Doser aus Neusiedl am See kamen in Tracht. Ein lustige Runde: Conny, Toni, Franz, Davina, Nadja, Helene und Thomas. Karina, Bettina, Natascha und Claudia schauten ebenfalls vorbei. Für Gegrilltes, Würstl und Brezeln waren Thomas, Armin, Firtz, Mathias, Jürgen und Martin zuständig. DJ Berganotti legte heuer nicht nur als offizieller DJ auf der Brunner Wiesn auf, sondern auch in Klein-Neusiedl. In der Stammtischbar schenkten Marianne Haas und Irina Bayer Getränke aus. Jasmin Winkler und Daniela Maderner kamen in Tracht und hatten sichtlich Spaß. Manuel Glösl, Natalia Gumhold und Thomas Kukla verbrachten einen lustigen Abend. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Robert Szekely und Gattin sowie Dusan und Simone Polic, Amy, Daniela und Jürgen Artinger. Zu Besuch aus Klein Neusiedl: Niki Tattyrek und Karl Preisinger.

