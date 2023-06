21. Sonnwendfeier der ÖVP in Moosbrunn

Die 21. traditionelle Sonnwendfeier der ÖVP Moosbrunn fand am Samstag statt. Bei besten Wetterverhältnissen, Musik des Musikvereins Moosbrunn und Grillerei, wurde der längste Tag im Jahr verabschiedet. Der geschäftsführende Gemeinderat Günther Schätzinger freute sich über das gelungene Fest. „Ohne unsere zahlreichen Helfer könnten wir so ein tolles Fest nicht auf die Beine stellen. Unsere Devise ist, die Tradition aufrecht zu erhalten. Wir möchte unter freien Himmel sitzen und Livemusik mit der Unterstützung der Musikkapelle Moosbrunn genießen. Heuer haben wir auch wieder Spezialitäten vom Grill, einen Mehlspeisverkauf, eine Wein- und Schnapsbar“, so Schätzinger.