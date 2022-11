Fischamends Krampusse sind zurück

Am 26. November findet nach zweijähriger Pandemiepause der Heimauftritt des Krampusvereins am Sportplatz statt. Von 5. bis 6. Dezember ist die Gruppe auch für Hausbesuche buchbar.

Den Saisonauftakt feiern die schaurigen Gesellen schon am 18. November in Gänserndorf, wobei noch zehn weitere Termine am Kalender verzeichnet sind. Danach steht der Heimauftritt, welcher vom Traditionsverein selbst organisiert wird, am Programm.

Einlass ist ab 15 Uhr, ab 17 Uhr soll das Spektakel beginnen. „Mit vier weiteren Gastgruppen werden mehr als 100 Krampusse vor Ort sein. Jeder Verein präsentiert sich separat, so bleibt der Showverlauf auch für mich eine Überraschung“, erklärt der Obmann des Krampusvereins Fischamend, Michael Sukal. Zum Ausklang wird ab 21 Uhr zu einer Krampus-Party geladen.

Hausbesuche am 5. und 6. Dezember

Auf Wunsch steht der Nikolaus, gefolgt von drei Krampussen für Hausbesuche zur Verfügung. „Am 6. Dezember sind noch genügend freie Plätze. Nur am 5. Dezember ist die Zeit schon etwas knapp, weil wir noch einen Auftritt am Messeplatz in Wien haben“, erklärt der 40-Jährige.

Der Besuch der pelzigen Gestalten würde pro Haushalt 25 Euro kosten, die Nikolaus-Sackerl sollten von den Eltern selbst bereitgestellt werden. „Nach Abzug der Fixkosten, bleibt auch Geld übrig, um Bedürftigen zu helfen“, fügt der seit 2021 eingesetzte Obmann hinzu. So wurde in den letzten Jahren ein Rollstuhl finanziert oder Hinterbliebene unterstützt.

