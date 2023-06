Dorffest in Rauchenwarth mit Musik, Ehrungen und einem Jugendpreis

Vollbild

Der nach Perchtoldsdorf wechselnde Pfarrer Richard Kager wurde von Gemeinderätin Katja Pflug, Bürgermeister Martin Kolber, Vize Thomas Buchberger sowie den Gemeinderätinnen Silvia Kumpan-Takacs und Karin Bauer mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. EU-Parlamentarierr Lukas Mandl, Margit Baumgartner, Sarah Marinkovic, Josef Höchtl, Hannes Laschober und Bürgermeister Martin Kolber. Am 18er-Steyr: Kilian Schwarz, Vincenz, Florian S., Lisa Schnurrer, Alexander Kornberger aus Rauchenwarth. Moosbrunns Bürgermeister Paul Frühling mit Margit Baumgartner, Josef Höchtl und Bürgermeister Martin Kolber. Auszeichnung durch Hannes Laschober (Musikverein Obmann), Vizebürgermeister Thomas Buchberger, Gunter Wiesinger (Kapellmeister), Veronika Seethaler, Aurelia Wiesinger (Kapellmeisterstellvertreterin), Manfred Schwarz für 15 Jahre, Bezirksobmann BAG Bruck Johann Lippitsch, Bürgermeister Martin Kolber, Julia Angenbauer, Ehrung Ehrenmedaille in Gold Feuerwehrmänner Karl Thallmayer und Franz Kovacs (40 Jahre) mit Feuerwehrkommandant Daniel Kolber, Birgit Kolber, Vizebürgermeister Thomas Buchberger und Bürgermeister Martin Kolber Florian Allard (Gemeinderat und Stellvertreter Feuerwehrkommandant) Franz Stechauner, Walter und Hermann Buchberger sowie Walter Kapf wurden im Rahmen des Dorffestes für ihre 50-jährige Mitgliedschaft bei der Rauchenwarther Feuerwehr geehrt, im Bild mit Florian Allard, Vizebürgermeister Thomas Buchberger, Feuerwehrkommandant Daniel Kolber, Bürgermeister Martin Kolber und Birgit Kolber. Katharina und Bernhard Bruckmoserun schauten auch vorbei. Lydia, Martina, Nicole und Christa sorgten für Longdrinks an der Bar. Michael, Anton, Brigitte und Maria Hietz aus dem benachbarten Wienerherberg. Monika und Martin Buchberger. Landtagsabgeordneter Otto Auer Wolfgang Marksz, Andreas Lunzer, Sabine Prendl und Josef Kolber.

