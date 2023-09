Heuriger und Erntedank in der Pfarre Schwadorf

Jedes Jahr wird in der Pfarre Schwadorf zwei Tage lang gefeiert. Der Pfarrheurige am Freitag und das Erntedankfest am Sonntag haben nicht nur Tradition, sondern zählen auch zu den größten Festen der katholischen Kirchengemeinde. Im Festzelt vor dem Pfarramt, wurde jedenfalls einiges geboten: So gab es neben kulinarischen Köstlichkeiten aller Art auch eine Tombola sowie ein Schätzspiel, bei dem das Gewicht eines Schinken erraten werden musste.

Nach seiner Eröffnungsrede nahm der seit 1. September amtierende Pfarrer Helmut Klauninger das Schätzspiel zum Anlass, um mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu kommen. Dafür schlenderte er Tisch zu Tisch und die Gäste konnten für einen Euro einen Tipp direkt beim Pfarrer abgeben. Theresia Meyer aus Schwadorf lag am Ende mit ihrem Tipp am Nächsten und gewann daher das Stück Fleisch.

Erneut durften sich Klauninger und sein Pfarrteam über zahlreiche helfende Hände verlassen, die für den reibungslosen Ablauf von Heurigen und Erntedankfest sorgten. Der Reinerlös beider Veranstaltungen kommt laut Stefan Reichenauer, stellvertretender Vorsitzender Pfarrgemeinderat, der Kirchenrenovierung zu Gute. Für gute Stimmung sorgte unter anderem die Musi „Tog und Nocht“, eine Musikgruppe aus dem Burgenland sowie der Musikverein Schwadorf.