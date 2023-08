Falsche Telekom-Mitarbeiter brachten Senioren um ihren Schmuck

Zwei Kosovaren (31 und 37 Jahre) sowie ein Deutscher (37) sitzen derzeit in der Justizanstalt Korneuburg. Ihnen wirft die Polizei Trickbetrug in insgesamt 24 Fällen vor. Ereignet haben sollen sich die Straftaten heuer zwischen 20. und 29. März in mehreren Wiener Bezirken sowie in Schwechat (Bez. Bruck/Leitha), Traiskirchen (Bez. Baden), Guntramsdorf, Perchtoldsdorf (beide Bez. Mödling), Ternitz (Bez. Neunkirchen), Klosterneuburg (Bez. Tulln) sowie in Korneuburg und Langenzersdorf (beide Bez. Korneuburg). Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes NÖ vorangegangen.

Die Vorgangsweise sei immer dieselbe gewesen, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ (LPD). So sollen sich zwei Verdächtige bei den - stets älteren - Hausbewohnern als Telekommitarbeiter ausgegeben haben. Unter dem Vorwand Leitungen zu überprüfen, den Zählerstand zu kontrollieren oder eine Störung zu beheben dürfte sie sich Zugang verschafft haben. Eine der mutmaßlichen Trickbetrüger soll die Opfer dann in ein Gespräch verwickelt haben, der zweite die Räumlichkeiten nach Schmuck, Münzen und ähnlichen Wertgegenständen durchsucht haben.

Laut Polizei dürfte sich das Trio, der dritte Verdächtige wartete stets im Umfeld des Fluchtautos, so eine Beute im Wert von mehr als 250.000 Euro erschlichen haben. Festgenommen wurden die drei Verdächtigen nach einem mutmaßlichen Coup am 29. März in Wien. Die Beamten des Wiener Landeskriminalamtes konnten dabei auch mögliches Diebesgut sicherstellen. Alle drei mutmaßlichen Betrüger verweigerten im Zuge der Einvernahmen die Aussage.