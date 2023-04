Neue Trinkbrunnen für Pellendorfer und Velmer Spielplätze

Wenngleich das Wetter derzeit noch wechselhaft ist, lassen wärmere Temperaturen wohl nicht mehr lange auf sich warten. Und spätestens dann werden die Velmer und Pellendorfer Spielplätze wieder vermehrt frequentiert werden. Damit die Kinder, aber auch deren Eltern, dabei ausreichend mit Wasser versorgt sind, hat die EVN Wasser nun ebendort neue Trinkbrunnen installiert.

Für Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) sei die Trinkwasserinfrastruktur ein wichtiger Eckpfeiler für die Lebensqualität in der Gemeinde. „Daher freut es mich, dass diese Trinkbrunnen auf den Spielplätzen in Velm und Pellendorf aufgestellt wurden und die Kinder sich hier jederzeit bedienen können“, so Wendl.

Auch der Geschäftsführer der EVN Wasser, Raimund Paschinger, zeigt sich über die Umsetzung des Projekts erfreut: „Für eine gesunde Ernährung ist das Trinken von Wasser von großer Bedeutung. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gemeinde bei diesem wichtigen Thema unterstützen konnten und damit auch einen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil der Bevölkerung leisten.“

