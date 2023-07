Kinder hüpfen bei Fischamender Ferienspielstart in den Sommer

Eine Hüpfburg macht immer Spaß, daran können auch Temperaturen an die 30 Grad nichts ändern. Das stellten die jungen Fischamender am späten Freitagnachmittag (30. Juni) beim offiziellen Start des Ferienspiels am Katzensteig unter Beweis. Es wurde aber nicht nur gehüpft, sondern auch Riesendart oder Fußball-Zielschießen gespielt. Besonders gut kam auch das Kinderschminken bei allen Kinder an.

Bereits heute Samstag, 1. Juli geht es mit einem Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr von 13 bis 17 Uhr weiter. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das gilt auch für den zweiten Programmpunkt des Tages im Zuge des Museumstags. Unter dem Motto „Wäsche waschen wie in alten Zeiten“ können Kinder beim Fischaturm einen Sprung in die Vergangenheit wagen.

Mehr Infos auf: www.fischamend.gv.at/Ferienspiel_Programm_2023