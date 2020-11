Im Gegensatz zum Frühjahrs-Lockdown sind derzeit alle Sammelzentren des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat (AWS) geöffnet. Wer seine Wert- oder Problemstoffe sowie Altgeräte an einem der 24 Standorte abgeben will, muss sich aber nicht nur an die Verhaltensregeln des AWS, sondern auch die derzeit geltenden Corona-Vorschriften halten.

Dazu gehören Abstandhalten, das Tragen eines Mundschutzes sowie die Beschränkung der Einfahrt beziehungsweise bei übermäßigem Andrang auch Blockabfertigung. Darüber hinaus werden die Nutzer gebeten, ihren Aufenthalt im Sammelzentrum möglichst kurz zu halten. Daher wird das Vorsortieren der Abfälle empfohlen. Diese strengen Maßnahmen haben ein Ziel. „Um unsere Einrichtungen im Normalbetrieb offen halten zu können, bedarf es gesundem Personal. Bislang sind wir von Ausfällen aufgrund Erkrankung verschont geblieben, dass auf die von Beginn an gewählte Achtsamkeit zurückzuführen ist“, sind sich Verbandsobmann Roman Stachelberger und Geschäftsführer Jürgen Maschl einig.

Neben der Entsorgung ist es nun auch wieder möglich, Restmüllsäcke an den AWS-Standorten zu kaufen. Diese sind dazu gedacht, erhöhte Mengen an Restmüll entsorgen zu können. Denn in den Sammelzentren selbst ist Restmüll tabu. Stattdessen werden die zusätzlichen Säcke von der Müllabfuhr mitgenommen. Seit dem Sommer setzt der AWS zudem auf Müllsackautomaten in den einzelnen Mitgliedsgemeinden.