Borealis: Generalinspektion im Schwechater Werk abgeschlossen

Alle sechs Jahre steht das Schwechater Werk von Borealis für einige Wochen teilweise still. Betroffen ist davon mehr als die Hälfte der Anlagen. Grund dafür ist der sogenannte „Turnaround“, eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung durch den TÜV Austria samt Reinigung, Wartung und Instandsetzung der Anlagenteile. Mit Ende Mai gestartet konnte die Generalinspektion nun erfolgreich abgeschlossen werden, wie das Tochterunternehmen der OMV heute Mittwoch, 16. August, in einer Aussendung bekanntgab.

Mehr als 400.000 Arbeitsstunden brauchte es heuer für den „Turnaround“. Geprüft und instand gesetzt wurden 212 Maschinen, rund 1.000 Motoren, 1.428 Sicherheitsventilen, 640 Behältern und neun Kolonnen beziehungsweise Reaktoren. Zum Einsatz kamen dabei neben den rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Borealis noch weitere etwa 1.200 Personen von 80 Partnerfirmen. Zu Zwischenfällen war es nicht gekommen, das sei laut dem Unternehmen auch auf die jahrelange und professionelle Planung des Standortteams zurückzuführen.

Im Rahmen der Generalinspektion nahm Borealis auch vereinzelt Modernisierungsmaßnahmen im Werk vor, um „die laufende Transformation in Richtung nachhaltiger Produktion zu unterstützen“, wie es heißt. So wurden Verbesserungen bei der Effizienz, der Emissionsreduktion sowie der Verfügbarkeit der Anlagen umgesetzt. „Ein riesengroßes Danke an das gesamte Team, das über mehrere Monate hervorragende Arbeit geleistet hat“, sagt Standortleiter Jürgen Artner und hat des Weiteren lobende Worte für Stammpersonal wie Partnerfirmen parat.