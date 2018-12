„Mir war von Anfang an klar, dass ich die Doppelbelastung als Bürgermeister mit meinem Job bei der Polizei nur zehn Jahre lang auf mich nehmen werde“, erläutert Hauser im Gespräch mit der NÖN. In einer Mitteilung an die Moosbrunner Bevölkerung bedankt er sich zudem bei seiner Fraktion, der ÖVP, sowie der oppositionellen SPÖ für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Und natürlich den Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen in seine Person.

Paul Frühling könnte Hauser nachfolgen

Besonders stolz zeigt er sich, dass er „einem ausgezeichneten Gemeindeteam vorstehen durfte, mit dem das Arbeiten eine Freude war“ und die die zufriedenstellende Arbeit erst ermöglich habe. „Ich will die Gemeindeführung zu einem Zeitpunkt übergeben, zu dem alles rund läuft – und das tut es derzeit. Schon mein Vorgänger (Karl Eichenseder, Anm.) hat das bei mir so gemacht“, betont er.

Wer ihm nachfolgen wird, verrät er nicht, in der Pole-Position dürfte aber Paul Frühling stehen. Er wird ÖVP-intern als möglicher neuer Spitzenkandidat gehandelt. Festlegen wird sich die ÖVP vermutlich am kommenden Mittwoch bei einer internen Sitzung, in der über personelle Fragen diskutiert werden soll. Anfang Jänner muss dann in einer Gemeinderatssitzung der neue Bürgermeister gewählt werden. Der spätestmögliche Termin wäre der 14. Jänner.

Der 38-jährige Paul Frühling war bis 2014 noch Chef einer Bürgerliste, die jedoch kurz vor der Gemeinderatswahl 2015 in der ÖVP aufging. Seither ist Frühling geschäftsführender Gemeinderat der Moosbrunner Volkspartei.

Vizebürgermeister Huber geht auch

Mit Hauser nimmt auch Vizebürgermeister Robert Huber seinen Hut. Er legt ebenfalls sämtliche Funktionen im Gemeinderat zurück. „Es ist dies ein Schritt, den wir bei unserem gemeinsamen Amtsantritt schon besprochen haben. Ich möchte mich bei ihm an dieser Stelle bedanken“, erläutert Hauser.

Gerhard Hauser folgte 2008 Langzeit-Bürgermeister Karl Eichenseder als Ortschef nach. Der 59-Jährige ist seit 29 Jahren im Gemeinderat und war neben seine Bürgermeister-Tätigkeit davor auch elf Jahre lang geschäftsführender Gemeinderat sowie zwei Jahre Vize. Über seine Zeit als Gemeindechef zieht er eine positive Bilanz: „Unser Heimatort konnte sich in den letzten 10 Jahren, so wie in der Vergangenheit, weiter gut entwickeln und es wurden auch in meiner Amtszeit viele Projekte umgesetzt.“