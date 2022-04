Ein sicherer Hafen für Kriegsflüchtlinge in Schwechat

Werbung

Wiener Neustadt, St. Pölten und Mannswörth – an diesen drei Standorten wurden im Auftrag des Landes NÖ sogenannte Ankunftszentren eingerichtet. Im Schloss Freyenthurn finden seit der Vorwoche rund 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einen vorübergehenden Versorgungsplatz.

Betreut wird die Einrichtung von Stadtgemeinde in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariterbund NÖ (ASBÖ). Zudem sind freiwillige Helfer und Dolmetscher vor Ort im Einsatz. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) verschaffte sich zum Start mit ASBÖ-Landesrettungskommandant Werner Griessler einen Überblick. „Es läuft alles sehr gut und professionell über die Bühne. Den Menschen wird hier vor Ort geholfen und sie sind in Sicherheit“, so das positive Resümee der Stadtchefin.

Hilfsbereitschaft enorm hoch

Bereits im Vorfeld und während des Umbaus zum Ankunftszentrum war die Hilfsbereitschaft laut Gemeinde enorm. „Ob Waschmaschinen, Trockner, Wäschespinnen oder Kopfpolster – alle diese Dinge wurden blitzschnell aufgestellt“, dankt Baier allen Beteiligten. Die Kopfpolster steuerte etwa das Hotel Hein bei.

Auch der Flughafen half mit Sanitärcontainern aus. Einen ganz besonderen Dank richtet die Bürgermeisterin an ihre Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus: „Sie waren sieben Tage die Woche bereit und sind es immer noch, um zu helfen.“

