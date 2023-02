Schwechater Kabelwerke-Chef: "Stromausfälle sind größtes Problem"

Alexander Tremmel, geschäftsführender Gesellschafter der SKB-Gruppe. Foto: SKB-GROUP

In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn stand in der Ukraine alles still. Natürlich auch das Kabel-Werk der "Interkabel Kyiv" (IKK), einem Schwesterunternehmen der Schwechater Kabelwerke GmbH (SKW). Danach lief laut Alexander Tremmel, geschäftsführender Gesellschafter der übergeordneten SKB Industrieholding, die Produktion jedoch wieder an.

"Wir verzeichneten einen Einbruch von etwa 30 Prozent, was bei zwei Monaten Stillstand gar nicht so viel ist", erklärt Tremmel im NÖN-Gespräch am Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Vor nunmehr 365 Tagen sprach die NÖN ebenfalls mit dem SKB-Chef, damals fühlte sich Tremmel an einen C-Movie aus Hollywood erinnert und fand zu Russlands Präsidenten klare Worte, in dem er Wladimir Putin als "Diktator" bezeichnete.

Widerstandsfähige Ukrainer

Von 160 Mitarbeitern wurden bisher 25 zum Armeedienst eingezogen, die anderen arbeiten weiter. Das Werk befindet sich nur knapp 30 Kilometer von Kiew entfernt. Der IKK-Standort blieb bisher jedoch von gröberen Zerstörungen verschont. Im Rasen steckende Raketenüberreste oder Löcher in Dächern sowie Böden waren die schlimmsten Beschädigungen am Werksgelände. Auf der Zufahrtsstraße zum Betrieb zeugen jedoch Panzerleichen von den Kriegshandlungen rund um die Hauptstadt.

Die ukrainische Bevölkerung bezeichnet der SKB-Chef als "resilient", sprich psychisch widerstandsfähig, und mit großem Widerstandswillen. "Sie nehmen ihr Leben in die Hand und finden Lösungen. Derzeit sind die Stromausfälle das größte Problem", weiß Tremmel. Diese gehen vor allem auf die massiven Bombenangriffe seit Oktober zurück. "Wir haben nun seit zwei Wochen ein Diesel-Aggregat installiert, um Stromausfälle auszugleichen", berichtet der Firmeninhaber.

Stirnlampen für Mitarbeiter

Gibt es keinen Strom, steht die Produktion notgedrungen. Nachdem die Kabelherstellung aber kein Stückwerk ist, sondern das Kabel quasi in einem zusammengebaut wird, können Stromausfälle verheerend sein. "Passiert es mittendrin, kann das ganze Kabel kaputt sein", unterstreicht Tremmel. Geholfen hat die IKK-Mutter ihren Mitarbeitern auch mit ganz simplen Dingen: "Wir haben zum Beispiel ein paar 100 Stirnlampen und Powerbanks (zum Aufladen von Handys, Anm.) geschickt", erzählt der SKB-Geschäftsführer.

Während die Probleme mit der Stromversorgung erst ab Monate nach Kriegsbeginn auftraten, war es anfangs die Ressourcenknappheit. "Für die Produktion von Kabeln braucht man etwa Aluminium oder Kupfer. Gerade Aluminium wurde jedoch zur Gänze aus Russland importiert", erklärt Tremmel. Mittlerweile konnten dafür jedoch andere Einkaufswege gefunden werden.

Kein schnelles Kriegsende in Sicht

Die Auftragslage ist laut dem Holding-Chef gut. Das IKK schon immer viele öffentliche Aufträge hatte, ist nun ein Vorteil. Denn diese gibt es nach wie vor, schon allein wegen vieler Reparaturen von zerstörten Kabeln. Letztlich wird die Kiewer SKB-Tochter auch beim Wiederaufbau der Ukraine, sofern es bei ihrer Eigenständigkeit bleibt, eine große Rolle spielen. "Ein schnelles Ende des Krieges ist aber nicht absehbar", stimmt Tremmel den Einschätzungen der Militärexperten zu.

Seine persönliche Betroffenheit ob des Krieges ist immer noch "extrem hoch". "Wenn man Bilder aus der Ukraine sieht, ist das sehr schockierend. Wir alle hatten geglaubt, dass das nicht mehr passieren kann und es ist ein Rückfall in dunkle Zeiten", untermauert der SKB-Chef.

