Neben dem Gramatneusiedler Bahnhof wird seit geraumer Zeit intensiv gebaut. Die Arbeiten an der Lok-Wartungshalle von LTE, ELL und ÖBB sind bereits weit fortgeschritten. Im kommenden Jahr werden dann direkt am Bahnhofsareal die Bagger auffahren. Denn die Bundesbahn plant einen größeren Umbau. Und die haben es in sich: Im Investitions-Rahmenplan der ÖBB sind dafür beachtliche 82,8 Millionen Euro vorgesehen.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 starten und bis 2024 dauern. Während der Arbeiten soll es zu keinen gröberen Einschränkungen kommen, versichert ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif: „Die Arbeiten finden unter laufendem Betrieb statt. In gewissen Bauphasen kann es zu Bahnsteigänderungen kommen.“ Hintergrund der Maßnahme ist der steigende Bahnverkehr, der es notwendig macht, die bestehenden Gleise und Weichen zu erneuern. Dadurch soll ein effizienterer Betrieb ermöglicht werden. Dafür müssen jedoch beide Inselbahnsteige erneuert werden und rücken künftig weiter in Richtung Wien. Zudem sollen nach dem Umbau auch alle Bahnsteige, im Gegensatz zum Status quo, überdacht sein.

Die größte Erneuerung wird am bestehenden Personensteg samt Liftanlagen durchgeführt, der eine Verbindung von der „Park & Ride“-Anlage zu den Bahnsteigen bildet. Im Zuge der Verlegung der Bahnsteige muss nämlich der Übergang verlegt und gänzlich neu errichtet werden. „Die neue Situierung des Personenstegs ist aufgrund der Änderung der Gleisanlagen notwendig. Der neue Personensteg ist zudem größer dimensioniert, da der bestehende Personentunnel aufgelassen werden muss“, erklärt ÖBB-Sprecher Seif. Der neue Personensteg wird zudem so platziert, dass in den kommenden Jahren ein Parkdeck mit diesem verbunden werden kann. Detail am Rande: Der derzeitige Personensteg wurde erst vor sieben Jahren errichtet.

Das Verrücken der Bahnsteige in Richtung Wien hat zur Folge, dass dadurch ein vergrößerter Vorplatz entsteht. Dort soll eine vom übrigen Verkehr getrennte Buszufahrt entstehen, für die „Park & Ride“-Anlage ist eine eigene Zufahrt vorgesehen. Dadurch soll der Verkehr für Fußgeher und Radfahrer am Bahnhof sicherer gestaltet werden.

Über die Maßnahmen sollen sich Fahrgäste bald über eine Info-Ausstellung im Bahnhofsgebäude informieren können.