Spange Kledering: Stadt kauft alle notwendigen Grundstücke

Fix ist die L2070 oder auch „Spange Kledering“ genannt ja bereits seit gut zwei Jahren. Damals wurde die straßenrechtliche Genehmigung höchstinstanzlich bestätigt. Seither laufen die Vorbereitungen für die Straße, die eine Verbindung zwischen Klederinger Straße und Ostbahnstraße darstellen wird. Während die Ausschreibung für die Bauarbeiten laut NÖ Straßendienst „in Vorbereitung“ ist, kam ein zentraler Schritt nun zum Abschluss. So fixierte der Schwechater Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ die Grundankäufe für die L2070 in Höhe von rud 1,3 Millionen Euro.

In erster Linie soll sie für einen direkten Anschluss des Simmeringer Betriebsgebiets Ailecgasse und Sophie Lazarsfeld Straße an den S1-Zubringen sorgen. Allerdings wird die „Spange Kledering“ auch als Umfahrung für die Gärtnergasse dienen. Bislang musste die kleine Siedlungsstraße als Anbindung zur S1 herhalten obwohl hier eigentlich ein Durchfahrtsverbot gilt. Nachdem das Projektgebiet zu 100 Prozent im Gemeindegebiet Schwechats liegt, war man für die Grundeinlösen zuständig. Errichtet wird die Straße von den Ländern Niederösterreich und Wien, die dafür 3,4 Millionen Euro in die Hand nehmen. Baubeginn soll im noch heuer im Sommer sein, die Fertigstellung dann Mitte 2024.

Freude und Enttäuschung in Schwechat

Die L2070 ist in Schwechat seit jeher politisch umstritten. Die ÖVP ist eine große Befürworterin des Projekts und dementsprechend brachte Klubsprecher Mario Freiberger im Gemeinderat auch seine Freude über die Einigung mit den Grundstückseigentümern zum Ausdruck. „Die Spange wird eine Entlastung für das Ortsgebiet in Schwechat sein“, ist er überzeugt. Positiv und als Notwendigkeit sieht man die L2070 auch in der SPÖ. „Der Verkehr ist da, das ist eine Tatsache. Die Industrie wächst, die Bevölkerung wächst“, betonte Verkehrsstadtrat Walter Schaffer. Und er ist überzeugt, dass man nur mit Umfahrung der Verkehr herausgeholt werden kann.

Auf der Gegenseite lehnen allen voran die Grünen das Straßenprojekt vehement ab und stimmten auch gegen die Grundstückseinlösen im Gesamtausmaß von 55.000 m². Das galt aber auch für die Gemeinderäte von NEOS und „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS), Paul Haschka und Alice Bognar. „Das ist eine rückwärtsgewandte Entscheidung, die zudem viel zu teuer ist“, moniert Haschka.

Die Grünen sehen in der L2070 überhaupt eine „Fehlplanung“. „Wir machen uns hier eine neue Südeinfahrt nach Schwechat auf", kritisiert Stadtrat Simon Jahn. Mit der „Spange Kledering“ wäre es dann möglich von der Geiselbergstraße bis nach Maria Lanzendorf oder sogar weiter bis zur A2 auf Höhe Wiener Neudorf ohne viele Ampeln zu fahren. „Das ist verkehrspolitischer Irrsinn“, poltert Jahn.

Grünen fordern Beteiligung an Wiener Steuereinnahmen

Allerdings sind sich die Grünen auch bewusst, dass das Straßenprojekt nun nicht mehr zu verhindern ist. Daher stellten sie einen Gegenantrag, in dem sie Gespräche mit der Stadt Wien einforderten. Denn während Schwechat „nur den Dreck und die Nachteile“ habe, erhalte der große Nachbar sämtliche Steuereinnahmen der Betriebe. Stadtrat Jahn berichtete von der Suche der Wirtschaftsagenturen Niederösterreichs (Ecoplus) und Wien, die einen Standort für ein interkommunales Betriebsgebiet suchen würden.

Aus Grüner Sicht könnte Schwechat daher in Verhandlungen treten und eine Beteiligung an den Kommunalsteuereinnahmen der Firmen in der Ailecgasse und der Sophie Lazarsfeld Straße fordern. Bis zu Ende der Verhandlungen sollte die Übergabe der Grundstücke zurückgehalten werden. Eine Mehrheit im Gemeinderat erhielt der Vorstoß allerdings nicht, er wurde von SPÖ, ÖVP und FPÖ abgelehnt.

