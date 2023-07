Jugend wünscht sich mehr Treffpunkte in Gramatneusiedl

422 persönlich adressierte Briefe wurden ausgeschickt, in 164 Fällen nutzten die Teilnehmenden den QR-Code, um an der Umfrage teilzunehmen. Das entspricht einer Rücklaufquote von knapp 39 Prozent. „Die Briefe waren auf jeden Fall das richtige Mittel. Dadurch haben wir in jeder Altersklasse Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren erreicht“, erklärt Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) zufrieden. Als Hauptinitiatorin hebt er Parteikollegin und Jugendgemeinderätin Daniela Kretschmer hervor, die sich die Umfrage im benachbarten Moosbrunn zum Vorbild genommen hatte.

Mehr als 71 Prozent gaben an, dass sich ihr Leben hauptsächlich in Gramatneusiedl abspiele. Ein zentraler Punkt der Umfrage war natürlich das Freizeitangebot und wo hier Verbesserungsbedarf bestehen würde. Am häufigsten wurde der Wunsch nach einem Café oder Lokal (50 Prozent) geäußert, knapp dahinter aber schon ein Jugendzentrum (mehr als 40 Prozent), ein öffentlicher Internetzugang (40 Prozent) oder auch generell freie Räume zum Treffen (etwa 37 Prozent). Auf einen Wert von mehr als 20 Prozent kam auch der Wunsch nach mehr Sport- oder Musikveranstaltungen oder auch Filmvorführungen.

Gemeinde will Rahmenbedingungen schaffen

„Ein Kaffeehaus oder ein anderes Lokal können wir als Gemeinde leider nicht umsetzen. Aber wir werden uns darum bemühen“, verspricht der Ortschef. Zudem werde man versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, auch im Fall von Sport- oder anderweitigen Veranstaltungen. Einem öffentlichen Internetzugang steht Schwab hingegen etwas skeptisch gegenüber. „Bei den heutigen Handyverträgen mit dementsprechenden Datenmengen ist das für mich kein 'Must have'. Das ist mir die Bewegungsschiene wichtiger“, hält er fest.

Der Pumptrack, die Asphaltbahn rechts im Bild, ist im Grunde fertig. Drumherum muss aber noch einiges gemacht werden. Foto: Gerald Burggraf

Gänzlich ausschließen will der Bürgermeister einen öffentlich zugänglichen Internetzugang im Ort aber nicht. „Im Freizeitpark, der derzeit hinter dem neuen Feuerwehrhaus entsteht, könnte das ein Thema sein. Eventuell ergibt sich dort auch ein Mehrwert für die Feuerwehr“, handelt es sich für Schwab dennoch erst um eine theoretische Annahme. Mit dem angesprochenen Freizeitpark mit Pumptrack, Ballspielplatz oder Fitnessparcours gehe die Gemeinde auch genau in die gewünschte Richtung nach Jugendtreffpunkten. Das Areal soll noch heuer fertig werden.

Neuer Anlauf für Jugendzentrum

Aufgrund des Umfrageergebnisses wird die Gemeinde auch einen neuen Anlauf für einen Jugendraum wagen. „Bis vor fünf Jahren gab es ein Jugendzentrum beim Lagerhaus. Das hat aber praktisch nicht gegriffen. Denn nachdem die Jugendlichen, die das Projekt initiiert hatten, herausgewachsen waren, wurde es über zwei bis drei Jahre gar nicht genutzt“, erinnert sich Schwab. Politisch will der Ortschef im Rahmen des Bürgermeister-Roundtable darüber diskutieren.

Auch mit der Jugendarbeit-Abteilung des Regionalentwicklungsvereins „Römerland Carnuntum“ (RLC) soll es im Sommer ein Gespräch geben. Die Idee wäre, dass das RLC den Jugendraum mitbetreut, zudem wolle man als Vereinsmitglied auf deren „Expertise zurückgreifen“, wie Schwab betont. Natürlich soll auch die Ortsjugend weiter eingebunden werden, ebenso wie Schulen oder Vereine.

Letztere spielen übrigens für die Gemeinde doch überraschend eine eher untergeordnete Rolle. Nur etwas mehr als 36 Prozent gaben im Rahmen der Umfrage an, Mitglied eines Vereins zu sein. In Summe zeigten sich übrigens fast 80 Prozent der Teilnehmenden mit ihrem Leben in Gramatneusiedl sehr zufrieden oder zufrieden. Etwas mehr als 54 Prozent wollen auch langfristig im Ort bleiben.