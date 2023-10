Frauennetzwerk klärte Gramater Kinder über Müllvermeidung auf

Welche Konsequenzen für die Umwelt hat es, wenn man seinen Müll nicht fachgerecht entsorgt, sondern einfach liegen lässt? Was entsteht beim Recycling von Produkten? Wie kann jeder Einzelne beim Einkaufen Müll vermeiden? Fragen wie diesen gingen Claudia Maier, Isabella Tonn und Regina Wilmsen vom Frauennetzwerk Gramatneusiedl vor wenigen Tagen mit den künftigen Volksschulkindern im Kindergarten Weingarten auf den Grund.

Nach einer kurzen Präsentation stand die Antwortsuche in Form von mehreren Stationen in spielerischer Form auf dem Programm. Dabei konnten die ältesten Kindergartenkinder das zuvor erworbene Wissen selbst in Form von Bandolinos, mit denen sie Abfall der richtigen Tonne zuordnen mussten, erproben. Ebenfalls Teil des zweistündigen Workshops war unter anderem das Spiel „Eins, zwei oder drei – der Müll ist mir nicht einerlei“ und natürlich auch eine Bastelstation.

„Das erworbene Wissen können die Kinder im Alltag nun jeden Tag anwenden, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem sie selbst nicht mit Abfall konfrontiert werden“, halten die Workshopleiterinnen Claudia Maier, Isabella Tonn und Regina Wilmsen übereinstimmend fest.