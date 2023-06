„Klimanacht“ in der EMS Schwadorf

Die EMS Schwadorf veranstaltete eine „Klimanacht“. Bei dieser präsentieren die Schüler 16 Informationsstände zu diversen Projekten und Lernprodukten rund um das Thema „globaler Klimawandel”. Die Besucher wurden beispielsweise durch den Schulgarten vorbei an einem Windkraftwerk, hin zu einem Insektenhotel und Hochbeeten geführt. Außerdem konnten sie Fleischalternativen, wie Mehlwürmer oder Heuschrecken kosten, oder bei einem Glücksrad „Samenbomben“ gewinnen, um die Umwelt insektenfreundlicher zu gestalten.

Nach zahlreichen Gesprächen, bei denen die Schülerinnen und Schüler ihr umfangreiches Wissen zu Klima-und Umweltschutz zeigen konnten, und einer Stärkung am klimafreundlichen Buffet, das die dritten Klassen vorbereitet hatten, fand die Siegerehrung des Literaturwettbewerbs statt. Zum Thema „Die Welt in 100 Jahren” hatten die Schüler über hundert Texte verfasst. Die Jury, Mitglieder der Hainburger Autorenrunde, trug die besten Texte vor. Der erste Platz in der Kategorie erste und zweite Klasse wurde dem Beitrag von Cäcilia Maly (1b) zugesprochen, Zweiter wurde Martin Scherr (2d) gefolgt von Pia Oppelmayer (1b) auf dem dritten Platz. In der Kategorie dritte und vierte Klasse gewann der Text von Hannah Viktorin (3c) vor den Beiträgen von Gregor Ott (4a) und Philipp Haderer (4a).

Texte als Sammelband erhältlich

Die Textbeiträge werden als Sammelband herausgegeben und sind in der Mittelschule erhältlich. Im Anschluss an die Lesung wurden den besten Jungautorinnen und -autoren Urkunden und Preise überreicht. Umrahmt wurde diese Lesung vom Schwadorfer Schulchor, der den Abend mit dem Lied “What a Wonderful World” passend ausklingen ließ.