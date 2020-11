Zuvor war die Schule noch mit älteren Computern ausgestattet, doch aufgrund der Coronakrise sei klar geworden, dass man neuere Modelle brauche. "Es war ein großes Anliegen von meiner Seite, dass es so schnell wie möglich ausgerüstet wird“, erklärt Volksschuldirektorin Irene Stregl im NÖN-Gespräch. „Dank der Gemeinde ist das schnell gegangen.“

Dabei lag der Direktorin auch der ökologische Aspekt am Herzen. Sie verweist dabei auf das Ökologiekonzept der Stadtgemeinde und ergänzt: „Auch wir wollen in dem Bereich mehr tun und mithelfen.“

So wurde rund ein Dutzend der umweltfreundlichen Computer angekauft. Die neue Hardware besteht aus einem Mini-Computer, der direkt am Monitor befestigt ist, sodass die Geräte wenig Platz brauchen. Im Vergleich zu anderen Geräten verbrauchen die neuen PCs bis zu 35 Prozent weniger Strom, die Displays sogar bis zu 50 Prozent. Die Hardware wurde in Deutschland mit Öko-Strom hergestellt, plastikfrei verpackt und hinterlässt somit einen wesentlich kleineren ökologischen Fußabdruck.

Finanziert wurden die Computer von der Stadtgemeinde, die Kosten dafür lagen bei rund 9.000 Euro. „Die Gemeinde achtet darauf, dass die Kinder in Fischamend digital möglichst früh und optimal ausgebildet werden. In Zeiten wie diesen mit Home-Schooling und Video-Plattformen ist das besonders wichtig“, weiß auch Stadtrat Thomas Bäuml (Liste RAM).