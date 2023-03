Fischamender Flurreinigung findet am 1. April statt

Bereiche, an denen parkende Fahrzeuge Zugang hätten, würden von der Verunreinigung am meisten betroffen sein. Beispielsweise habe sich die Reichsstraße in den letzten Jahren als besonders vermüllt entpuppt. Um dagegen vorzubeugen, wurden laut Umweltgemeinderat Tobias Leister (RAM) bereits in den letzten Jahren mehr Mülleimer vom Wirtschaftshof Fischamend aufgestellt. „Das Problem ist aber meistens nicht, dass zu wenige Mülleimer vorhanden sind, sondern der Wille, den Müll darin zu entsorgen“, vermutet der 23-jährige Biologiestudent. Letztes Jahr konnte ein ganzer Container des Wertstoffsammelzentrums mit dem gesammelten Abfall befüllt werden.

Ausgangspunkt ist die First Responder Zentrale am Getreideplatz, wo alle TeilnehmerInnen mit Müllsäcken, Handschuhen sowie Warnwesten bestückt und je nach Routenlänge in verschieden große Gruppen eingeteilt werden. „Meistens gibt es schon persönliche Favoriten der einzelnen TeilnehmerInnen, wo diese gerne den Müll sammeln“, erklärt der Gemeinderat für Umwelt. Die Aktion dauert etwa zwei Stunden und startet um 8.30 Uhr. Im Anschluss werden die TeilnehmerInnen je nach Wetterlage im Generationenpark oder im Wirtschaftshof mit einer gratis Verkostung belohnt.

Seit etwa 20 Jahren beteiligen sich Fischamender und Fischamenderinnen an der freiwilligen Reinigungsaktion zugunsten der Stadthygiene. Einladungen wurden bereits verschickt und man kann sich auch selbst anmelden (siehe unten). Generell kann sich jeder Bürger und jede Bürgerin an der Flurreinigung beteiligen, auch wenn man körperlich nicht mehr so fit ist, wird eine Lösung gefunden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Fischamend wird sich erneut an der Aktion beteiligen, dazu müsse man konkrete Details noch besprechen.

