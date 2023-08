Moosbrunns Altbürgermeister im Einsatz für die Bienen

„Gemeinden können einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn es darum geht, Grünstreifen in blühende Paradiese für Bienen, Falter und Käfer umzuwandeln“, ist Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) überzeugt. Denn diese würden nicht nur eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten darstellen, sondern „auch eine Pracht für das Auge“ sein. In Moosbrunn hat bereits vor mehreren Jahren Frühlings Vorgänger Gerhard Hauser, er war bis Ende 2018 im Amt, die Entstehung von Naturwiesen im Gemeindegebiet gefördert.

So wachsen zum Beispiel beim Fuchsenhügel, beim Kindergarten oder hinter der Trafik verschiedenste Blumen, Kräuter und Gräser, die unter anderem den Bienen als Futter dienen. Doch Hauser ist nur Ideengeber, er ist der „Mastermind“ dahinter. So betreut der mittlerweile pensionierte Polizist diese naturnahen Wiesenflächen von Anfang an ehrenamtlich. Sie müssen zweimal jährlich gemäht werden, um die Selbstaussaat der Pflanzen zu unterstützen.

Bürgermeister Paul Frühling spricht seinem politischen Vorgänger daher ein „großes Dankeschön“ aus. „Was Gerhard Hauser für die ökologisch wertvollen Grünflächen in Moosbrunn tut, ist alles andere als selbstverständlich. Ehrenamtlich in seiner Freizeit leistet er Jahr für Jahr einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt“, ergänzt er.