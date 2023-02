Neues E-Auto für Wirtschaftshof Himberg

Der Himberger Wirtschaftshof wurde kürzlich um einen neuen E-Pkw reicher. Ein in die Jahre gekommenes und benzinbetriebenes Auto wurde ausgemustert und durch ein vollelektrisches Fahrzeug ersetzt. Somit werden bereits zwei der insgesamt zehn Fahrzeuge des Wirtschaftshofs mit Strom betrieben. Für die Gemeinde ist dies aber erst der Anfang auf dem Weg zu einer höheren Umweltfreundlichkeit.

„Wir werden den Fuhrpark laufend umweltfreundlicher gestalten. Das heißt, wenn ein benzin- oder dieselbetriebenes Fahrzeug am Ende der Lebensdauer ist, werden wir prüfen, ein E-Fahrzeug anzuschaffen“, betont Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Um alle Pkw auf einen Schlag auszutauschen, fehlten die finanziellen Mittel. Allerdings konnten beim Ankauf des neuen Renault durch Förderungen 12.500 Euro eingespart werden – das Fahrzeug kostete statt knapp 40.000 nur knapp 27.000 Euro.

Eine größere Rolle in puncto Einsparungspotenzial spielt aber wohl die Energieversorgung. Bereits jetzt wird in Himberg einiges an Strom durch Photovoltaikanlagen erzeugt. Solche befinden sich etwa auf der Kläranlage, auf den Dächern der Volksschule und Polytechnischen Schule und auf dem Turnsaal der Volksschule. Weitere Panele am Dach der Kabinen des Sportvereins und des Gemeindeamtes sollen im Frühjahr installiert werden.

Ein weiterer Schritt ist die sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung, zum Beispiel in den Schulen. Im März soll auch die Flutlichtanlage des Sportvereins umgerüstet werden. Und Wendl ergänzt: „Für eine Gemeinde ist es aufgrund der Energiepreise wichtig, die Baulichkeiten mit den schlechtesten Energiewerten schnellstens zu sanieren.“ Fachleute sollen daher in den nächsten Monaten die thermische Isolierung älterer Bauten prüfen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.