Schwechater Pfarre tüftelte bei Klimakonferenz an Zukunftsprojekten

Schon im August initiierte das Schwechater Organisationsteam der Pfarre um Pastoralassistentin Martina Bruckner eine Online-Klimaschutzumfrage. Circa 50 Personen beantworteten Fragen zu den Themen Energie, Mobilität, Ernährung, Konsum, Bodenschutz und Müllvermeidung. Zum Auftakt für die Entwicklung verschiedenster Projektideen fand nun am Samstag (9. September) eine Klimakonferenz im Pfarrzentrum Zirkelweg in Schwechat statt.

Raimund Wiesinger von der Klimawerkstatt der Erzdiözese Wien und Gabriele Homolka von der Organisation „Die Umweltberatung Wien“ moderierten die Konferenz. Homolka bat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Beginn, sich in einem Kreis zu setzen und die Augen zu schließen. Mit einer Zeitreise durch eine klimafreundliche Welt erweckte die Umweltberaterin neue Ideen in den Köpfen der Besucherinnen und Besucher. Ein Arbeitsjahr lang will das Klimaschutz-Team aus Schwechat und Umgebung nun Projekte starten und begleiten.

Regionales Gemüse ist rar in Schwechat

„Jede und jeder, der etwas bewegen will um unsere Umwelt zu verbessern, ist eingeladen hier mitzumachen“, verlautbarte Bruckner. Ein Einsteig sei jederzeit möglich. „Reden wir nicht nur darüber, sondern kommen wir ins Tun“, untermauert sie. Sehr schnell kamen jedenfalls bei der Konferenz konkrete Vorschläge. Eine Photovoltaikanlage für das Dach des Pfarrzentrums, die umfassende Begrünung des Schwechater Hauptplatzes waren hier genauso Thema, wie eine intelligente Lösungen für das Schwechater Radnetz oder Ideen zur besseren Mülltrennung und Müllvermeidung bei Pfarrfesten.

Eine Vernetzung der Biobauern in der Region samt Bioladen in der Stadt wünscht sich zudem Organisatorin Martina Bruckner. „Es ist fast unmöglich in Schwechat biologisch und regional angebautes Gemüse zu kaufen“, hielt sie fest. Daniela Pavlicek, Obfrau des Jugendzentrums Üdüwüdü („Ü“), interessierte das Miteinander der Generationen: „ Ich möchte bei diesem Klimaschutzjahr mitmachen um neue Ideen ins 'Ü' zu bringen und an meine Leute weiterzugeben“.

Judith Blachfelner, Charlotte Liebenauer und Matthias Kluger wünschen sich mehr Grün in ihrer Stadt und würden dafür gerne auf breite Straßen verzichten. Kluger ist Religionslehrer in Zwölfaxing, Leopoldsdorf und Schwechat und fährt, sofern das Wetter mitspielt, zu all seinen Schulen mit dem Rad.

Infos zum Klimaschutzjahr in Schwechat kann man sich bei Martina Bruckner per E-Mail an martina.bruckner@katholischekirche.at holen oder die Webseite www.fairwandeln.at besuchen.