Himberg: Grünschnitt im „Kalten Gang“ entsorgt

Durch eine WhatsApp, die ihm anonym zugespielt wurde, sei er darauf aufmerksam geworden, dass jemand im Fluss „Kalter Gang“ einfach eine nicht unbeträchtliche Ladung voll Grünschnitt entsorgt hatte, erzählt Bürgermeister Ernst Wendl und bezeichnet dies als „höchst ärgerlich und verantwortungslos“. Wenngleich manche vielleicht meinen würden, dass damit dem Fluss kein Schaden zugefügt werde, betont Wendl: „Bei der Verrottung des Grünschnittes kommt es zu Fäulnisprozessen und dadurch zu Einträgen von schädlichen Stoffen in das Gewässer. Diese bewirken erhöhten Algenwachstum und auf diese Weise kommt es zu Sauerstoffknappheit, Faulschlammbildung und im Extremfall zu einem Fischsterben.“ Gartenabfälle in Naturgewässern zu entsorgen, sei daher eine „arge Umweltsünde.“

Haufenweise Grünschnitt trieb im Wasser des Kalten Gangs. Foto: Gemeinde Himberg

Und das, obwohl es doch in der Region ein gut funktionierendes System zur sachgemäßen Entsorgung von Abfällen aller Art gebe. Wendl betont, dass über den Abfallwirtschaftsverband Schwechat fast täglich eine Abgabe von Abfällen im Sammelzentrum möglich sei. Darüber hinaus wird auch die Biotonne wöchentlich abgeholt.

Er habe daher kein Verständnis für ein derartiges Verhalten. „Wenn es so skrupellose Umweltsünder gibt, appelliere ich an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Wenn Sie solche umweltzerstörerischen Beobachtungen wahrnehmen, zeigen Sie dies bitte bei der Polizei an oder melden Sie das unverzüglich an die Gemeindeverwaltung. Solche Menschen, die unsere Umwelt mit den Füßen treten, gehören mit allen Konsequenzen zur Verantwortung gezogen“, so Wendl.