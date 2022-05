Unfall Motorradfahrer starb bei Zusammenstoß mit Lkw in Schwechat

E in Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) tödlich verunglückt. Polizei sucht Augenzeugen.