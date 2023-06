Ungarische Billigairline „Wizz Air“ stationiert sechsten Airbus A321neo am Flughafen Schwechat

Foto: Flughafen Wien AG, Clemens Schleinzer

M it Flugzeug Nummer sechs nimmt die Billigairline aus Ungarn zudem zwei weitere Strecken auf - einerseits ins spanische Bilbao und andererseits in der Nahen Osten nach Kuwait City. Seit Jahresanfang hat „Wizz Air“ bereits sieben Millionen Passagiere ab Schwechat in die Welt geflogen.

„Heute ist ein bedeutender Tag für 'Wizz Air'“, unterstreicht Fluglinien-Präsident Robert Carey in einer Aussendung heute Dienstag (13. Juni). Denn die ungarische Billigairline hatte gleich dreifachen Grund zur Freude: Erstens feierte man die Ankunft des sechsten Airbus A321neo für die Basis am Schwechater Flughafen. Zweitens können dadurch zwei neue Routen nach Bilbao und Kuwait City aufgenommen werden. Und drittens jubelt „Wizz Air“ über den „unglaublichen Meilenstein“ von sieben Millionen Passagieren, die seit Jahresanfang mit den Ungarn ab Schwechat abgehoben sind. Die beiden neuen Destinationen werden jeweils dienstags und samstags angeboten. Gleichzeitig berichtet Carey, dass weitere Streckenaufstockungen mit Juni vorgenommen werden. So bietet die Airline vermehrt Flüge ab Schwechat nach Madeira (Montag, Dienstag und Freitag), Nizza (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag), Tel Aviv (täglich) und Jerewan (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag). „Mit der Basis- und Streckenerweiterung bringt 'Wizz Air' noch mehr Flugangebot an den Standort“, freut sich auch Flughafenvorstand Julian Jäger. Laut „Wizz Air“, die nach eigenen Angaben am schnellsten wachsende Fluglinie Europas, ist Schwechat die einzige Basis mit den modernen Airbus A321neo-Maschinen. Diese gelten als verhältnismäßig leise und mit sollen mit rund 20 Prozent weniger Kerosin auskommen als vergleichbare Flugzeuge. Zudem liege das Alter der in Schwechat stationierten Flieger mit durchschnittlich weniger als zwei Jahren besonders niedrig. Flughafenchef Julian Jäger (l.) mit Irina Dragota von "Wizz Air" (r.) und den sieben Millionsten Passagieren der ungarischen Airline. Foto: Flughafen Wien AG, Clemens Schleinzer