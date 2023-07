Ersehnte Hundefreilaufzone in Velm ist Realität

Schon seit längerem gebe es den Wunsch nach einer Hundefreilaufzone seitens der Velmer Bevölkerung, meint Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Seit Beginn des Jahres 2022 war sie im Gespräch beziehungsweise in Planung - und ist nun Realität geworden.

Dafür musste die Gemeinde Himbeg aber zuallererst ein geeignetes Grundstück finden. „Im Frühjahr 2022 würde im Gemeindevorstand der Beschluss gefasst, einen Teil des Ackergrundstückes der Gemeinde gegenüber dem Abfallwertstoffsammelzentrum in Velm dafür zu verwenden. Vom 3.500 Quadratmeter großen Grundstück dienen nun 1000 Quadratmeter als neue Freilaufzone für Hunde“, erklärt Wendl.

Um die Fläche dafür auch wirklich tauglich zu machen, habe es einiges an Arbeit gebraucht. Und so wurde der Grund um 16.500 Euro mit einem Doppelstabgitterzaun eingefriedet, und der Ackerboden auf einen Wiesenboden vorbereitet und mit einer Rasenfläche versehen. „Dies dauerte Zeit, weshalb die Hundefreilaufzone erst jetzt eröffnet werden konnte“, so Wendl.

„Angenehme Bedingungen für alle“

Ziel der Hundefreilaufzone sei es, die Gemeinde dadurch „für alle zu einem lebenswerteren Ort mit höherer Wohlfühl-Atmosphäre zu machen“, wie Wendl meint. Schließlich hätten die Hunde nun die Möglichkeit, sich unbeschwert ohne Leine austoben zu können, ohne dabei Radfahrer oder Fußgänger auf Feldwegen und dergleichen zu stören, oder auch Wildtiere zu gefährden.

„Es mir auch mir als Tierfreund ein großes Anliegen, sowohl für unsere Tierhalter als auch deren Vierbeiner angenehme Bedingungen zu schaffen. Daher freut es mich besonders, dass das Projekt Hundefreilaufzone Velm nach dem im Gemeindevorstand gefassten Grundsatzbeschluss nun Realität werden konnte“, sagt Wendl. Die Hundefreilaufzone kann jederzeit rund um die Uhr genutzt werden.