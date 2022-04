Frau aus Schwechat bei Hausbrand gestorben

Werbung

In Oggau am Neusiedler See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Samstagfrüh eine Frau aus der Region Schwechat beim Brand eines Wochenendhauses am dortigen Campingplatz ums Leben gekommen.

Die Feuerwehren konnten eine aufhältige Person aus dem Schlafzimmer bergen. Der vor Ort anwesende Notarzt und der zuständige Gemeindearzt stellten den Tod einer 63 jährigen Frau aus Niederösterreich fest.

Kein Fremdverschulden

Kriminalpolizeiliche Untersuchen ergaben, dass die Schwechaterin aufgrund einer Rauchgasintoxikation ums Leben kam. Es konnte keine Fremd- oder Gewalteinwirkung festgestellt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurden aufgrund der Sachlage keine weiteren Verfügungen getroffen.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen zur Brandursache mit massiver Rauchentwicklung ergaben einen nicht näher verifizierbarer elektrischer Defekt im Mobilheim.

