Winkler-Spende an Himberger Jugendzentrum

Alle Jahre spendet die Firma „Winkler Logistik Wien GmbH“ mit Sitz in Himberg an ein soziales Projekt. Dabei muss es sich nicht zwangsweise um Einrichtungen der Gemeinde handeln, doch heuer entschied sich das Unternehmen, das Himberger Jugendzentrum mit 5.000 Euro zu unterstützen.

„Wir bekommen regelmäßig ein Budget, das wir an soziale Zwecke spenden dürfen. Das Himberger Jugendzentrum liegt an dem Standort, an dem unser Firmensitz ist und wir wollen regional einfach etwas weitergeben“, begründet Matthias Nebauer, Logistik-Betriebsleiter am Standort in Himberg, die Spende.

Neue Computer werden angeschafft

Mit diesem Geld sollen etwa Computer erneuert werden. Und im kommenden Frühjahr beginnt wieder die Planung und Durchführung von Ausflügen, Projekten und Events aller Art. Die Termine werden bis Ende März ausgeschrieben.

Wer Interesse hat, an dem ein oder anderen Projekt teilzunehmen, kann sich an Jugendgemeinderätin Ulrike Artner (SPÖ) wenden. „Für Kinder sind die sozialen Beziehungen besonders wichtig und diese werden gerade in der Gemeinschaft gestärkt und gefördert“, betont Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

