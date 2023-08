Sommerfest im Biogarten Wallhof in Rannersdorf

„Es ist erstaunlich wie in zwei Jahren aus einem leeren Acker, dieses prachtvolle Paradies entstehen konnte“ freut sich Elisabeth Molnar, die Obfrau des Vereins „Biogarten Wallhof“. Und tatsächlich, in der Wallhofgasse schräg gegenüber der Tennishalle Weber in Rannersdorf, blühen und gedeihen die schönsten Pflanzen. Eine Gartenhütte mit weinbewachsenen Stehern und dachähnlich verspannten Tüchern dient als improvisierte Sommermarkise und spendete den Sommerfestbesucherinnen und -besuchern Schatten an diesem sonnigen Freitag.

Alle Vereinsmitglieder steuerten Köstlichkeiten zum Buffet bei und zur Kühlung (es gibt keinen Strom am Gelände) standen Kühltaschen bereit. Grillmeister und Vereinsmitglied Werner Moschy brutzelte Würstel, Filets, selbstgezogene Zucchini und Haloumikäse für die hungrigen Gäste. „Ich komme gerne hier her“, sagte eine Besucherin, „hier spürt man den Zusammenhalt der BiogartlerInnen und die Freude mit dem Projekt.“