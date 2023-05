Erwin Pröll ist nun offiziell Ehrenbürger der Stadt Fischamend

Auf die Frage, was ihn als Ehrenbürger von Fischamend ausmacht, erklärte Pröll, man wachse zusammen, wenn es schwierig werde und wies auf das Hochwasser im Jahr 2002 hin. Bürgermeister Thomas Ram (RAM) habe er das erste Mal als FPÖ-Landtagsabgeordneten wahrgenommen, wobei sie damals aus politischer Sicht nicht „die besten Freunde“ waren. „Persönlich haben wir uns aber gut verstanden und es hat sich eine freundschaftliche Beziehung über die Politik hinaus entwickelt“, ließ Pröll Revue passieren. Dabei blickte er auf Ereignisse, denen er beiwohnte zurück. Als Beispiele nannte er die Eröffnung des Hochwasserschutzes oder das 25-jährige Jubiläum zur Stadterhebung.

Mit der von Fischamend habe er etwa 80 Ehrenbürgerschaften erhalten, sechs davon in seiner Politpension. Gerade bei diesen schließt der Landeshauptmann außer Dienst politisches Kalkül aus: „Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Gemeinde braucht nichts von mir“, wobei er mit einem Zwinkern hinzufügte: „Mit der Ehrenbürgerschaft gehen auch Verpflichtungen seitens der Gemeinde einher. Zum einen muss mir ein Ehrengrab bereitgestellt und zum anderen eine warme Suppe bei Mittellosigkeit gewährt werden. Bei beiden kann ich beruhigen - ich weiß bereits, wo ich mit meiner Frau ruhen werde und die Suppe tausche ich gegen einen kalten grünen Veltliner ein“.

Liste Schuh enthielt sich bei Abstimmung im Gemeinderat

Abschließend richtete sich Pröll dankend an die Gemeindepolitik. „Einer alleine ist verloren, deshalb ist ein aufrichtiges Miteinander so wichtig. Mir tut es weh, dass oft vergessen wird, über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten“. Er bedankte sich für den einstimmigen Beschluss im Gemeinderat und sah diesen als Signal, dass die Kooperation in Fischamend funktioniert.

Der einstimmige Beschluss war jedoch nur durch die Abwesenheit der Liste Schuh im Gemeinderat gegeben. Zur Abstimmung über die Ehrenbürgerschaft von Pröll war kein Mitglied der Bürgerliste anwesend. „Wir haben uns bei der Abstimmung enthalten. Es ist sicherlich richtig, dass er einiges für Fischamend gemacht hat, aber in Anbetracht seiner Landespolitik konnten wir nicht mitstimmen“, erklärt Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) auf NÖN-Anfrage.

SPÖ hinterfragt Rahmen der Verleihung

SPÖ-Gemeinderat Zoran Stojanovic, hingegen war anwesend und stimmte dafür, jedoch war dieser vom Rahmen der Verleihung irritiert. Das Fest zur Unterstützung der Hilfsorganisation „Hilfe im eigenen Land“ sei äußerst begrüßenswert, da gerade in Zeiten der Inflation viele Menschen Hilfe benötigen. Dass die Verleihung allerdings im Zuge einer Parteiveranstaltung der Liste RAM stattfindet, sei laut Stojanovic „ein Skandal“. Erwin Pröll habe eine Gemeindeveranstaltung zu seinen Ehren verdient, „aber wenn es sein Wunsch war, in diesem Rahmen aufzutreten, respektiere ich das“, so Stojanovic.

Bürgermeister Thomas Ram (RAM) erklärte die Gegebenheiten auf offener Bühne: „Bei einer Ehrenbürgerschaftsverleihung entscheidet für gewöhnlich der oder die Geehrte, in welchem Rahmen sie stattfinden soll“. So soll sich Pröll selbst für das Benefizfest zugunsten „Hilfe im eigenen Land“, dem seine Ehefrau Sissy Pröll als Präsidentin vorsteht, entschieden haben. Am Ende kamen in Fischamend beachtliche 12.000 Euro zusammen.

Fischamend Bürgermeister-Liste sammelt 12.000 Euro für Pröll-Hilfsverein

