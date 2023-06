Altpapiertonne in Gramatneusiedl mehrmals „aus Zorn“ in Brand gesteckt

Dreimal soll eine die Mieterin in ihrer Wohnanlage in Gramatneusiedl versucht haben, den Altpapiercontainer auf dem gemeinsamen Mistplatz anzuzünden. Für das Feuer sollten mitgebrachte Glutreste vom heimischen Holzofen sorgen. Alle drei Taten gestand sie ein, jedoch musste jede Tat für sich anders bewertet werden, wie Staatsanwalt Stefan Dunkl gleich zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg den Schöffen erklärte.

Beim ersten Versuch am 15. November letzten Jahres, habe sie zwar die Glut in den Container geschüttet, aber ziemlich unmittelbar danach auch die Feuerwehr gerufen. Das bedeute juristisch, so Dunkl, dass die Mittdreißigerin von dem Versuch der Brandstiftung somit „zurückgetreten“ ist und sich dafür nicht verantworten muss. Beim zweiten und dritten Versuch verhielt es sich noch kniffliger. Obwohl am 11. Dezember der Container komplett niederbrannte, wurde diese Tat nur als Sachbeschädigung angeklagt.

„Dann machen S' das wieder aus Zorn“

Der Grund war wiederum der, dass sie selbst die Feuerwehr rief, als sie Flammen aus dem Müllcontainer schlagen sah. Somit erfüllte „nur“ die zweite Tat vom 29. November das Delikt der versuchten Brandstiftung. Bei diesem Feuer rief eine Frau, die ebenfalls in der Wohnanlage lebt, die Feuerwehr. Bei aller Geständigkeit der Angeklagten interessierte sich die vorsitzende Richterin Monika Zbiral aber auch für ihr Motiv.

Sie sei zornig gewesen, weil sie gerade eine Trennung hinter sich gehabt hätte. Dieser Wortlaut erinnerte die Richterin an die Vorstrafe der Beschuldigten aus dem Jahr 2020 wegen Sachbeschädigung. Damals habe sie einer Nachbarin die Weihnachtsbeleuchtung heruntergerissen - auch aus Zorn, wie sie damals angab. Und Zbiral sorgte sich um die Zukunft der Frau: „Dann machen S' das wieder aus Zorn.“ Ob sie im Fall einer Verurteilung bereit sei mit der Bewährungshilfe zusammenzuarbeiten, fragte die Richterin. „Sinnvoll“, bestätigte die Angeklagte.

Jede Tat als effektiver Vollbrand geeignet

Das Gutachten des Brandsachverständigen Christian Tisch sprach eine deutliche Sprache: Jede Tat für sich war geeignet ein effektiver Vollbrand zu werden. Nicht nur standen mehrere andere Container in unmittelbarer Nähe, auch sei der Mistplatz mit einem Holzzaun eingefasst und der Hof von Holzdächern umgeben. Neben der unmittelbaren Gefahr durch das Feuer entwickeln sich aber auch Rauch und überdies giftige Dämpfe bei so einem Brand.

Der kurzen Zeit der Beratung nach zu schließen, war sich der Schöffensenat recht schnell in seinem Urteil einig: 16 Monate bedingte Freiheitsstrafe, sowie die Anordnung von Bewährungshilfe. Bei einem unteren Strafmaß von einem Jahr für versuchte Brandstiftung, ist die Angeklagte mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen. Eindringlich machte ihr die Richterin in der Urteilsbegründung klar, welche Konsequenz eine neuerliche Tat nach sich zöge: Gefängnis. „Glauben Sie mir, da wollen Sie nicht rein.“

