Rote Graffiti-Spur nach Spray-Tour durch Schwechat

Die bunten Hinterlassenschaften erstrecken sich letztlich über rund 500 Meter entlang der Wismayrstraße. Am Freitag war bei der Polizei eine Anzeige eingegangen, wonach die Fahrbahn an der Kreuzung mit der Bruck-Hainburger Straße mit roten Herzen beschmiert worden wäre. Die hinzugezogenen Kriminalbeamten konnten bereits am Tag darauf zwei Jugendliche im Alter von 18 Jahren als Tatverdächtige ausforschen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen werden noch dauern, denn die mutmaßlichen Sprayer hatten Graffitis derselben Farben an zahlreichen öffentlichen wie privaten Stellen wie Mauerwerken, Stromkästen und Zäunen bis auf Höhe der Beethoven-Straße hinterlassen.

Unter anderem wurde auch ein Baucontainer der Firma Swietelksy verunstaltet. Dort stießen die Polizisten auf einen Karton mit roten Spraydosen für Bodenmarkierungen. Einer davon fehlte und wurde hinter dem Container gefunden.

