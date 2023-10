Kammermusik bei Kerzenschein im Wittnerhof in Gramatneusiedl

In kleinem Rahmen fand am Samstag im Seminarraum der Musikkantenschmiede im Wittnerhof, ein Konzert mit dem Varga Streichquartett Wien und Hausherr Leo Wittner an der Klarinette statt. Das Streichquartett besteht aus erster und zweiter Violine, Cello und Bratsche. Alle Musiker haben in Wien studiert und sind ein eingeschweißtes Team, auch wenn Sie in verschiedenen Formationen spielen. Das Ensemble zeichnet sich besonders durch seine originelle und brillante Interpretation der Wiener Klassik aus.

Bei Kerzenschein wurden Stücke von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms vorgebracht. Die kleine Besuchergruppe war begeistert über die Harmonie des Quintetts und bekam zum Abschluss als Draufgabe zwei Stücke von Ludwig van Beethoven und Johann Strauss. Leo Wittner - seines Zeichens Landwirt sowie Dirigent und Klarinettist - bedankte sich bei dem Ensemble für das gute Zusammenspiel und scherzte, „dann kann fast nichts passieren“.