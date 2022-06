Kraftwerk nach langen Arbeiten in Betrieb

Werbung

Nach jahrelanger Forschung des Ingenieurs Viktor Kaplan wurde am 22. Juni 1919 die erste Kaplan-Turbine im Kalten Gang in Velm in Betrieb genommen. Bis 1955 erzeugte sie Strom für die Maschinen der Strickwarenfabrik Hofbauer, ehe sie als Ausstellungsstück in das Technische Museum gebracht wurde.

Die Bewohner des ehemaligen Fabrikgebäudes, Günter Menzl und Marion Kaiser, hatten die Idee, am einstigen Standort der Kaplan-Turbine ein neues Wasserkraftwerk zu errichten. Etwa 200.000 Euro kostete das Projekt, welches so manche Hürde in Form wasserrechtlicher und anderer Auflagen mit sich brachte. So musste etwa ein zusätzliches Grundstück angekauft werden, um eine Fischaufstiegshilfe, also ein Gerinne, in dem Fische am Kraftwerk vorbeischwimmen können, errichten zu können.

Im Jänner wurde die sechs Tonnen schwere Wasserkraftschnecke geliefert und eingebaut ( die NÖN berichtete ). Am 3. Juni wurde die Kleinwasserkraftanlage nun symbolisch von der Enkelin Viktor Kaplans, Gerlinde Weber, in Betrieb genommen. Mit dieser werden fortan 70.000 bis 100.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt, welche vorwiegend der Versorgung des eigenen Wohnhauses dienen sollen. Der Überschuss wird in das öffentliche Netz der Wiener Netze eingespeist.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.