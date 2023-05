„Ackerkultour“ der Schwechater Bäuerinnen geht in die dritte Runde

Gramatneusiedl, Wienerherberg und nun Velm beziehungsweise Moosbrunn - die „Ackerkultour“ der Bäuerinnen im Gebiet Schwechat geht in die nächste Runde. Der Auftakt für den landwirtschaftlichen Lehrpfad findet am Sonntag, 4. Juni statt. An diesem Tag werden die Bäuerinnen auch in der Zeit von 10 bis 18 Uhr vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen und die Teilnehmenden an ausgewählten Stationen mit regionalen und selbstgemachten Schmankerln verköstigen.

Margit Kitzweger-Gall (vorne sitzend) bei der Eröffnung im Vorjahr mit Bettina Trapl, Viktoria Stöckl, Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, Landtagsabgeordneten Otto Auer und Bezirksbauernkammer-Obmann Gerhard Mörk. Foto: Die Bäuerinnen im Gebiet Schwechat

Start- und Endpunkt des interaktiven Rundwegs ist der Umkehrplatz in Velm im Bereich Stadelgasse und Nelkengasse). Die Strecke ist ungefähr drei Kilometer lang und zu Fuß in ein bis zwei Stunden gemütlich zu bewältigen. Nachdem die Route über Feldwege verläuft ist natürlich auch das Abfahren per Fahrrad möglich. Die „Ackerkultour“ steht bis 15. Oktober zur Verfügung und präsentiert mit 13 ausgewählten Kulturen so viele landwirtschaftliche Produkte wie noch nie.

„Unser Ziel ist es, einen authentischen und ungeschönten Einblick in unsere Arbeit zu geben. Wo ginge das besser, als direkt am Acker?“, freut sich die Gebietsbäuerin von Schwechat, Margit Kitzweger-Gall, über die Neuauflage. Anhand mehrere Informationstafeln entlang des Lehrpfads werden Kulturen wie Sojabohnen, Erdäpfel, Getreide wie Weizen oder Mais, Zuckerrüben, Sonnenblumen oder Kürbis näher erklärt. „Erstmalig sind als besonderes Highlight auch Kichererbsen und Hanf zu erkunden“, lässt Kitzweger-Gall wissen.

Der interaktive Lehrpfad ist etwa drei Kilometer lang. Foto: Die Bäuerinnen im Gebiet Schwechat

In kleinen Holzkisten vor jeder Infotafel finden sich zudem Erzeugnisse, die aus den jeweiligen Pflanzen hergestellt wurden – oder Beispiele der Pflanzen in den jeweiligen Entwicklungsstadien. Der Lehrpfad soll für alle Altersgruppen zu einem Erlebnis werden, deshalb gibt es besonders für die Kleinsten einiges zu entdecken. Zusätzlich zu den Informationen, die direkt am Feld zu finden sind, gestalteten die Bäuerinnen ein Video-Quiz, welches per QR-Code auf den Tafeln abrufbar sein wird.

Hier kann der Routenplan heruntergeladen werden: Routenplan der "Ackerkultour".

