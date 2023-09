„R.EKIZ“: Rauchenwarth plant Eltern-Kind-Zentrum

In Fischamend gibt es schon seit vielen ein Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ), in der Bezirkshauptstadt Bruck eröffnete erst Anfang September ein Treffpunkt für werdende Eltern und Jungfamilien. Doch auch in Rauchenwarth werden dafür aktuell Pläne gewälzt. Hauptantriebskraft hinter dem „R.EKIZ“ - das steht für Rauchenwarther Eltern-Kind-Zentrum - ist Gemeinderätin Silvia Kumpan-Takacs (SPÖ). Der Kindergartenleiterin im wenige Kilometer entfernten Maria Lanzendorf war die Etablierung eines Angebots für Jungfamilien in ihrem Heimatort schon länger ein „großes Anliegen“.

„Als Pädagogin, die nahe an den Bedürfnissen von werdenden Eltern und Jungfamilien steht, weiß ich wie wichtig und beliebt soziale Treffpunkte und niederschwellige, professionelle Angebote im pädagogischen und Gesundheitsbereich wie diese sind“, betont Kumpan-Takacs. Das zeigte sich auch im Rahmen einer ersten Informationsveranstaltung, bei der werdende Eltern und Familien mit Kindern vor dem Kindergarteneintritt eingeladen wurden. Gemeinsam wurden unter anderem Bedürfnisse und Wünsche gesammelt.

Eigener Verein soll „R.EKIZ“ betreiben

Stattgefunden hat das Treffen in einem ehemaligen Büroraum samt Teeküche und WC mitten im Ortszentrum. In dem gemeindeeigenen Gebäude soll letztlich das „R.EKIZ“ auch angesiedelt werden, das Kumpan-Takacs bereits in Eigenregie kindgerecht und elternfreundlich eingerichtet hat. Die Idee für den Standort kam von der SPÖ-Gemeinderätin, die in Bürgermeister Martin Kolber (ÖVP) einen engagierten Unterstützer fand. „Das 'R.EKIZ' ist ein weiterer großer Schritt für Rauchenwarth. Es soll eine Wohlfühloase und ein Ort der Begegnung für Mütter, Väter und deren Kinder werden“, hält der Ortschef fest.

Getragen werden soll das Eltern-Kind-Zentrum von einem eigenen Verein, der jedoch erst zu gründen ist. Im Rahmen des Informationsveranstaltung fanden sich laut Initiatorin Silvia Kumpan-Takacs bereits Freiwillige, die bereit wären einen Verein zu gründen. Der Vorteil daran wäre, dass sich so eine Förderwürdigkeit des künftigen Eltern-Kind-Zentrums ergeben würden. Denn: „Das Land NÖ stellt finanzielle Mittel für ein vereingeführtes EKIZ zur Verfügung“, erklärt die SPÖ-Gemeinderätin. Die Vereinsgründung wäre jedenfalls einmal der nächste unmittelbare Schritt zur Umsetzung.

Erste Spielerfahrungen und Austausch

Offen stehen wird das Angebot Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie schwangere Frauen und deren Partnern oder Partnerinnen. Ziel wäre es dem Rauchenwarther Nachwuchs erste soziale Spielerfahrungen sowie einen Austausch zwischen den Kindern und natürlich auch den Eltern zu ermöglichen. „Gerade nach den Zeiten der Pandemieist es wichtig das soziale und kommunikative Leben sowie den Informationsaustausch wieder verstärkt zu fördern“, betont Kumpan-Takacs.

Geplant sind etwa eine freie Spielgruppe, die zudem regelmäßig pädagogisch begleitet werden soll, ein Eltern-Kind-Musizieren, Kinderturnen oder auch ein Mini-Atelier. Ebenfalls angeboten werden soll ein „gewissen Beratungsangebot rund um Gesundheit, Schwangerschaft, Erziehung, Spielideen, Pädagogisches und vieles mehr in Verbindung mit einem Eltern-Austausch“, hält die Initiatorin fest. Ideen gibt es zudem hinsichtlich eines Kindersachen-Flohmarktes oder einer Kinderbibliothek.