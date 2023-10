Causa Multiversum: Ex-Landesrätin Bohuslav vor Gericht

Der nunmehrigen kaufmännischen Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper, Petra Bohuslav, und zwei ehemaligen Landesbeamten wird vorgeworfen, das Land durch die Auszahlung von Fördergeldern wissentlich am Vermögen geschädigt zu haben. Die frühere ÖVP-Landesrätin und die beiden als Beitragstäter angesehenen Männer - Jahrgang 1948 und 1955 - sollen die Fördergelder-Auszahlung gewährt haben, ohne die Bestimmungen der Allgemeinen Förderrichtlinien des Landes NÖ beachtet zu haben, lautet der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Der Schaden wird mit 2,8 Millionen Euro beziffert. Als Tatzeitraum werden vom Landesgericht St. Pölten die Jahre 2010 und 2011 angegeben. Involviert waren demnach das Multiversum sowie drei mit der Mehrzweckhalle verbundene Gesellschaften, die allesamt nicht mehr bestehen. Ermittlungsschritte gegen Bohuslav waren früheren Medienberichten zufolge bereits 2018 gesetzt worden. Bisher wurden die Vorwürfe von der ehemals unter anderem für Sport und Wirtschaft zuständigen Landesrätin bestritten. Im Fall einer Verurteilung drohen der Ex-Politikerin und den beiden Mitangeklagten bis zu zehn Jahre Haft.

Multiversum beschäftigt Justiz schon seit Jahren

Angesetzt ist der Schöffenprozess am kommenden Mittwoch von 8.30 bis 15.30 Uhr. Jedenfalls vorgesehen sind laut Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen die Einvernahmen der drei Angeklagten. Ob weitere Prozesstage folgen, hänge vom Ablauf des ersten Verhandlungstages ab, wurde betont. Insbesondere gehe es darum, ob Verlesungen zugestimmt werde und ob und wie viele Anträge gestellt werden. Bohuslav gehörte der niederösterreichischen Landesregierung von Ende 2004 bis Februar 2020 an. Mit September 2020 wechselte die heute 58-Jährige in die Wiener Staatsoper.

Die Causa Multiversum samt mutmaßlichen Malversationen beschäftigte die Justiz über Jahre hinweg. Im März 2022 ging am Wiener Straflandesgericht ein Prozess um angeblichen Betrug in Zusammenhang mit der Gewährung von Bundessportförderungen zur Errichtung der Halle mit neun - bis auf einen rechtskräftigen - Freisprüchen und einem Schuldspruch zu Ende. Der ehemalige Multiversum-Geschäftsführer Franz Kucharowits wurde ursprünglich wegen rechtswidrigerweise vergebener Darlehen, Untreue sowie Urkundenfälschung zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt.

Die WKStA nahm das Urteil damals im Gegensatz zu Kucharowits nicht an und forderte ein höheres Strafmaß. Im März dieses Jahres machte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jedoch überraschend einen Rückzieher. So brachte sie selbst in zwei von drei Teilurteilen - konkret wegen der Darlehen und der Urkundenfälschung - Nichtigkeitsbeschwerde ein und plädiert für eine Aufhebung der Urteile. In diesem Fall ist der Oberste Gerichtshof (OGH) am Zug.