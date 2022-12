Wohnhausbrand in Wienerherberg forderte ein Todesopfer

Großalarm am Freitag in der Schmiedegasse: Das Eck-Wohnhaus im Kreuzungsbereich mit der Franz Kager-Gasse sowie der Wienerherberger Straße stand bei der Ankunft der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. „Der Zutritt gestaltete sich sehr schwierig, da man nur straßenseitig zum Gebäude kam und auf diesem Wege sehr viele Utensilien im Weg standen“, erläutert Kommandant Anton Fuchs, der als Einsatzleiter fungierte.

Daher musste man sich über die angrenzenden Grundstücke Zutritt verschaffen. Die Wienerherberger erhöhten zudem die Einsatzstufe und riefen die Kameraden aus Schwadorf und Ebergassing zu Hilfe. Schließlich erkundete der Atemschutztrupp aus Wienerherberg die Lage im Inneren des Wohnhauses. Doch schnell war klar, dass ein Löschangriff im Gebäude zu gefährlich ist. Das schwer in Mitleidenschaft gezogene Haus war bereits stark einsturzgefährdet. Daher konnte nur von außen gelöscht werden.

Obduktion soll Identität des Opfers klären

Im Gebäude entdeckten die Kameraden einen Mann, für den jedoch jede Hilfe zu spät kam. Laut Polizei wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um die Identität des Verstorbenen zu klären. Es dürfte sich um den älteren und alleinstehenden Hausbewohner handeln. „Er war stets ein netter freundlicher Herr und wurde bei Veranstaltungen oft angetroffen“, zeigen sich Fuchs und seine Kameraden tief betroffen.

Nach knapp fünf Stunden konnte der Einsatzleiter „Brand aus“ geben. Letztlich waren 35 Atemschutztrupps aus der ganzen Umgebung am Löschangriffe beteiligt. Beendet war der Einsatz jedoch noch nicht. Kurz nach Mitternacht startete die Mannschaft aus Wienerherberg ein Schichtdienst für Nachbereitungsmaßnahmen, Brandsicherheitswache und Nachlöscharbeiten.

Am darauffolgenden Samstag galt es zudem aufflammende Glutnester zu bekämpfen – neben den Kameraden aus Wienerherberg halfen dabei die Wehren aus Schwadorf und Schwechat. Endgültige Einsatzende war schließlich erst am Samstagnachmittag.

Diese Feuerwehren waren am Einsatz beteiligt:

Freiwillige Feuerwehr Wienerherberg

Freiwillige Feuerwehr Ebergassing

Freiwillige Feuerwehr Himberg

Freiwillige Feuerwehr Moosbrunn

Freiwillige Feuerwehr Gramatneusiedl

Freiwillige Feuerwehr Rauchenwarth

Freiwillige Feuerwehr Schwadorf

Freiwillige Feuerwehr Schwechat

Freiwillige Feuerwehr Fischamend

Flughafen-Betriebsfeuerwehr

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.